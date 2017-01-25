Обманутые пайщики сами построят дом во Владивостоке

21 января состоялось собрание жильцов дома №35 по улице Пихтовая, расположенного в Первомайском районе города Владивостока. Прежнее руководство "ЖСК-88" более десяти лет скрывало от жильцов дома обман со стороны компании-застройщика. 12 квартир в доме были перепроданы прежним руководителем кооператива по 2-3 раза. Сам дом строился с нарушением технологических и противопожарных норм. Фактичекски, людям приходится жить в недострое. Собрание жильцов дома, согласно уставу ЖСК, приняло решение о досрочном прекращении полномочий прежнего правления и утвердило новый состав членов управления кооперативом. Это должно стать первым шагом к решению проблемы строительства дома, которое затянулось на 20 лет, сообщает ЕНВ.

Как отметили жители дома, собравшиеся в школе №32 для проведения собрания членов кооператива, вся документация по дому исчезла вместе с председателем "ЖСК-88" Фатхудиновым Ю.С., в отношении которого, якобы, ещё с 2013 года возбуждено несколько уголовных дел. По решению суда Первомайского района он был осужден на 2,5 года колонии-поселении за дачу взятки должностному лицу при исполнении. Новое управление жилищно-строительного кооператива сетует: теперь необходимо все начинать заново, в том числе, проводить государственную экспертизу объекта, закреплять обманутых пайщиков за квартирами, устранять многочисленные нарушения, допущенные при строительстве, в конце концов, достраивать то, что так и не было построено.

Кроме того, необходимо будет делать новый проект дома, т.к. первоначально объект по адресу Пихтовая, 35 представлял собой 10-этажное строение с пятью подъездами, а застройщик уже начал возводить седьмой подъезд, строить 12-й этаж и заселять по несколько семей в несуществующие квартиры.

Всем этим предстоит заниматься новому правлению жилищного кооператива, которое уже заручилось поддержкой депутата Законодательного Собрания Приморского края по Первомайскому избирательному округу Андрея Ищенко. В свою очередь, парламентарий в интервью корреспонденту ЕНВ отметил, что заинтересованность в сдаче объекта на сегодняшний день есть не только у краевого парламента, но и других ветвей региональной власти. Так, депутатом накануне проведения общего собрания жильцов дома на Пихтовой, 35 были проведены встречи с вице-губернатором Приморского края по вопросам градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Портновым. По словам Андрея Ищенко, власти края и города намерены помочь жителям в непростом положении дел, однако для начала необходимо было избрать легитимное правление кооператива, которое могло бы, во-первых, быть правомочным определить компанию-сонатора (достройщика жилья, - прим. ЕНВ), а, во-вторых, вести конструктивный диалог, как с обманутыми пайщиками, так и с представителями надзорных ведомств.

По словам избранного председателя ЖСК Ольги Павловских, вскоре в доме №35 на улице Пихтовая начнут свою работу представители "Примгосэкспертизы", на основании которой впоследствии управление кооператива будет восстанавливать всю утраченную документацию, а инвесторы – достраивать жилье. "У нас уже есть договоренность с инвестором, который возьмёт на себя финансовые обязательства по вводу строения в эксплуатацию. Согласно техническим условиям, требуется около 88 миллионов рублей на подключение освещения и 38-ми – на отопление".

Как отмечают пайщики, несмотря на то, что дом строится с 1996 года, в нем до сих пор нет центрального отопления и освещения. Те жители, которые все-таки заселились в квартиры, полностью обеспечивают себя коммунальными услугами за собственный счет.

По словам Ольги Павловских, жители дома настроены решительно: "если даже прежнее руководство домом, опираясь на связи в судах и положения устава, признают очередное собрание недействительным, мы будем собираться столько, сколько потребуется", - подчеркнула она.

Всего на собрании членов кооператива присутствовало 132 человека. Решение о смене правления и утверждение нового состава руководством ЖСК было принято практически единогласно.