Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

24 января 2017, 13:00
Обманутые пайщики сами построят дом во Владивостоке

Обманутые пайщики сами построят дом во Владивостоке

Жители многоэтажки по адресу Владивосток Пихтовая, 35 наконец получили возможность достроить свой дом

21 января состоялось собрание жильцов дома №35 по улице Пихтовая, расположенного в Первомайском районе города Владивостока. Прежнее руководство "ЖСК-88" более десяти лет скрывало от жильцов дома обман со стороны компании-застройщика. 12 квартир в доме были перепроданы прежним руководителем кооператива по 2-3 раза. Сам дом строился с нарушением технологических и противопожарных норм. Фактичекски, людям приходится жить в недострое. Собрание жильцов дома, согласно уставу ЖСК, приняло решение о досрочном прекращении полномочий прежнего правления и утвердило новый состав членов управления кооперативом. Это должно стать первым шагом к решению проблемы строительства дома, которое затянулось на 20 лет, сообщает ЕНВ.

 Как отметили жители дома, собравшиеся в школе №32 для проведения собрания членов кооператива, вся документация по дому исчезла вместе с председателем "ЖСК-88" Фатхудиновым Ю.С., в отношении которого, якобы, ещё с 2013 года возбуждено несколько уголовных дел. По решению суда Первомайского района он был осужден на 2,5 года колонии-поселении за дачу взятки должностному лицу при исполнении. Новое управление жилищно-строительного кооператива сетует: теперь необходимо все начинать заново, в том числе, проводить государственную экспертизу объекта, закреплять обманутых пайщиков за квартирами, устранять многочисленные нарушения, допущенные при строительстве, в конце концов, достраивать то, что так и не было построено.

Кроме того, необходимо будет делать новый проект дома, т.к. первоначально объект по адресу Пихтовая, 35 представлял собой 10-этажное строение с пятью подъездами, а застройщик уже начал возводить седьмой подъезд, строить 12-й этаж и заселять по несколько семей в несуществующие квартиры.

Всем этим предстоит заниматься новому правлению жилищного кооператива, которое уже заручилось поддержкой депутата Законодательного Собрания Приморского края по Первомайскому избирательному округу Андрея Ищенко. В свою очередь, парламентарий в интервью корреспонденту ЕНВ отметил, что заинтересованность в сдаче объекта на сегодняшний день есть не только у краевого парламента, но и других ветвей региональной власти. Так, депутатом накануне проведения общего собрания жильцов дома на Пихтовой, 35 были проведены встречи с вице-губернатором Приморского края по вопросам градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Портновым. По словам Андрея Ищенко, власти края и города намерены помочь жителям в непростом положении дел, однако для начала необходимо было избрать легитимное правление кооператива, которое могло бы, во-первых, быть правомочным определить компанию-сонатора (достройщика жилья, - прим. ЕНВ), а, во-вторых, вести конструктивный диалог, как с обманутыми пайщиками, так и с представителями надзорных ведомств.

По словам избранного председателя ЖСК Ольги Павловских, вскоре в доме №35 на улице Пихтовая начнут свою работу представители "Примгосэкспертизы", на основании которой впоследствии управление кооператива будет восстанавливать всю утраченную документацию, а инвесторы – достраивать жилье. "У нас уже есть договоренность с инвестором, который возьмёт на себя финансовые обязательства по вводу строения в эксплуатацию. Согласно техническим условиям, требуется около 88 миллионов рублей на подключение освещения и 38-ми – на отопление".

Как отмечают пайщики, несмотря на то, что дом строится с 1996 года, в нем до сих пор нет центрального отопления и освещения. Те жители, которые все-таки заселились в квартиры, полностью обеспечивают себя коммунальными услугами за собственный счет.

По словам Ольги Павловских, жители дома настроены решительно: "если даже прежнее руководство домом, опираясь на связи в судах и положения устава, признают очередное собрание недействительным, мы будем собираться столько, сколько потребуется", - подчеркнула она.

Всего на собрании членов кооператива присутствовало 132 человека. Решение о смене правления и утверждение нового состава руководством ЖСК было принято практически единогласно.

Метки: ЖКХ, недострой

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье в суд направлено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере сотрудникам таможниВ Приморье в суд направлено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере сотрудникам таможни
вчера, 14:20
Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд
Приморье лидирует по количеству громких коррупционных преступлений в ДФОПриморье лидирует по количеству громких коррупционных преступлений в ДФО
вчера, 12:20
Сумма ущерба за прошедший год в Приморском крае составила 387,6 миллиона рублей
Во Владивостоке задержали подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровьюВо Владивостоке задержали подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью
23 января 2017, 16:20
Неизвестные нанесли ножевое ранение жителю краевого центра

Последние новости

Законодатели внесли ряд поправок в 2016 году, призванные обеспечить эффективную борьбу с коррупциейЗаконодатели внесли ряд поправок в 2016 году, призванные обеспечить эффективную борьбу с коррупцией
сегодня, 00:00
Теперь благодаря законам признаются факты взятки и коммерческий подкуп
На границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракетыНа границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракеты
вчера, 23:20
Дальность полёта китайской ракеты "Дунфэн-41" около 15 тыс. км.
На ССК "Звезда" планируют создать два искусственных земельных участкаНа ССК "Звезда" планируют создать два искусственных земельных участка
вчера, 22:40
Площадь составит более 11 футбольных полей

От первого лица

Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+