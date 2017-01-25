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Общество

24 января 2017, 12:20
Приморье лидирует по количеству громких коррупционных преступлений в ДФО

Приморье лидирует по количеству громких коррупционных преступлений в ДФО

Сумма ущерба за прошедший год в Приморском крае составила 387,6 миллиона рублей

Приморский криминолог, директор автономного научного объединения "Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ" Александр Сухаренко рассказал о том, как изменилась ситуация с коррупционно-экономическими преступлениями в Приморском крае за последний год, сообщает ЕНВ с ссылкой на "Российскую газету".

 2016 год стал для Приморского края самым громким с точки зрения коррупционной составляющей. Эксперты уверены, что на сегодняшний день, это является отражением федеральной повестки – громких посадок "наверху". Директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ Александр Сухаренко в своем интервью резюмирует: "Безусловно, минувший год запомнится арестами экс-директора "Приморкрайстроя" Игоря Сологуба, вице-губернатора Олега Ежова, глав Владивостока Игоря Пушкарева и Дальнегорска Игоря Сахуты, а также домашними арестами экс-спикера Находкинской госдумы Михаила Пилипенко и вице-губернатора Сергея Сидоренко. Помимо этого в США ожидает депортации экс-директор ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Игорь Борбот, который обвиняется в организации хищения 4,9 миллиарда рублей, выделенных на строительство судоверфи в Большом Камне".

По официальной статистике количество коррупционных преступлений за 2016 год на Дальнем Востоке сократилось на 4,5 процента (около 1,1 тысячи). Общее количество обвиняемых в государственных хищениях в Дальневосточном федеральном округе составило 416, при этом, понесли наказание лишь 151. Однако, несмотря на позитивную динамику, сумма ущерба за прошедший год колоссальна – 3,8 миллиарда рублей, из них в Приморском крае ущерб составил 387,6 миллиона.

Однако, несмотря на данные статистики, по мнению Александра Сухаренко, профессионализм правоохранительных органов в сфере раскрываемости преступлений данного вида оставляет желать лучшего: менее 30% выявленных преступлений относятся к крупным и особо крупным. В Приморском крае этот показатель и того, в два раза меньше. "Неудовлетворительной остается раскрываемость преступлений, совершенных организованными преступными формированиями (ОПФ), незаконного предпринимательства, изготовления и сбыта поддельной продукции, отмывания денег, создания фирм-однодневок, рейдерских захватов собственности", - отмечает эксперт.

Как известно, этот вид преступлений относится к наиболее скрытым от общественности. По оценке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в теневой экономике участвуют более 1,2 млн дальневосточных граждан. Сюда относят уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, производство и распространение контрафакта.

Наиболее "популярной" отраслью коррупции на Дальнем Востоке остаются лесозаготовки. За 2016 год правоохранители выявили 94 преступления в сфере лесозаготовок, в Приморском крае - 31, и 23 преступления в сфере оборота биоресурсов, в том числе всего лишь 3 в Приморье. Статистика приводит в недоумение профессионалов, поскольку ежегодно в Приморском крае раскрывается более 3 тыс. преступлений этой направленности.

Несмотря на громкие уголовные дела, раскрываемость преступлений за прошедший год снизилась на 2,9% (до 1056). Факты получения взяток упали на 9,8 (до 157), а факты коммерческого подкупа - на 17,6 процента (до 89). Непосредственно должностных правонарушений стало меньше на 15,5 процента (590). Больше всего таких злодеяний оказалось в Приморье, Хабаровске и на Сахалине. Размер причиненного чиновниками ущерба составил почти 400 миллионов рублей. В Приморском крае количество коррупционных преступлений упало на 6% (324).

"Судебная перспектива перечисленных уголовных дел пока что туманна. Не факт, что все они дойдут до суда, а те, что там все-таки окажутся, вполне могут увязнуть в волоките. По традиции для наведения порядка создаются межведомственные комиссии, формируются планы, проводятся совещания и, конечно же, модернизируется нормативно-правовая база", - подытожил Александр Сухаренко.

Ведущий политолог Приморского края, кандидат политических наук Наталья Коломейцева, наоборот, уверена в том, что заведение уголовных дел на высокопоставленных чиновников – результат успешной борьбы с коррупцией в регионе, чему также способствовало усиление федеральных силовых ведомств в крае за последние годы. Политолог уверена, что ситуация в регионе требовала кардинальных действий и решений: "Отдельно хочу отметить тайфун Лайонрок, последствия которого пострадавшие жители пережили бы, вероятно, значительно проще, если бы не действия чиновников. СМИ отрапортовали об успешном завершении выплат пострадавшим, однако количество поданных исков в связи с невыплатами в некоторых районах превышает объяснимые, разумные границы, — акцентировала Наталья Коломейцева. — Это не может не расстраивать. Мы живём в непростое время и надо отдать должное жителям, которые, судя по итогам выборов, демонстрируют и понимание, и терпение".

Метки: коррупция

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