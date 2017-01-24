В ЦСИ "Заря" откроется первая в России ретроспективная выставка русского кинетического искусства

3 февраля в Центре современного искусства "Заря" открывается выставка "Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство". Ретроспективу одного из самых интересных эпизодов истории русского искусства представят произведения художников-кинетов от эпохи авангарда до наших дней. Выставка продлится до 2 апреля, сообщает ЕНВ.

Выставка "Вечный двигатель" — это первая попытка осветить такое масштабное и значимое направление искусства, каким является кинетизм, со всех сторон: от момента зарождения до настоящего времени.

Как относительно цельное направление в искусстве кинетизм сформировался в 1950-е годы на Западе. Именно в это время в художественной критике появляются термины "кинетизм", "кинетисты", "кинеты" (от греческого kinesis — движение, двигаться). Происходит рождение нового типа творца — художника-инженера, стремящегося воплотить в искусстве движение как таковое при помощи мобилей — механических и оптических приспособлений. Однако истоки этого течения следует искать в творческих изысканиях русского авангарда начала ХХ века.

Первым непосредственно кинетическим объектом можно считать мобиль Наума Габо "Стоящая волна", созданный в 1920 г. в Москве с целью осмыслить движение и динамический ритм как эстетическую категорию.

В поле кинетизма попадает всё: искусство, дизайн, архитектура, музыка. Кинетизм работает со статикой и динамикой, со светом, оптикой и темнотой, с музыкой, звуком и иногда — тишиной. Так, опираясь на основы русского авангарда и достижения различных областей культуры и искусства, кинетизм, с одной стороны, создаёт на пересечении искусств невероятный синтез, с другой — становится зеркалом технического прогресса и его восприятия человеком.

Рассказать историю русского кинетического искусства помогут экспонаты из собраний Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Государственного музея В. В. Маяковского, Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева, Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, НИИ "Прометей" (КНИТУ-КАИ, Казань), а также из собрания коллекционера Михаила Алшибая, архива Натальи Термен, художника Сергея Зорина, заведующего сектором мультимедийных проектов Московской государственной консерватории Андрея Смирнова.

Впервые во Владивостоке можно будет увидеть такие знаковые произведения новой истории русского искусства, как макет "Памятника III Интернационала" Владимира Татлина, терменвокс Льва Термена, знаменитый "Киберцветок" Льва Нусберга и Сергея Зорина, самонапряженные конструкции и штриховую стереографию Вячеслава Колейчука, собранную из 22500 бритвенных лезвий скульптуру "Галатея" Бориса Стучебрюкова, мобили Леонида Борисова, инсталляцию "БиКаПо" Германа Виноградова, свето-музыкальные объекты СКБ "Прометей". В экспозицию также вошли реконструкции произведений Густава Клуциса, Наума Габо, Александра Родченко, литографии Эля Лисицкого, Казимира Малевича. Кроме того, специально для работы над выставкой приглашены современные художники-кинеты.