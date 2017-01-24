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Общество

23 января 2017, 16:20
Во Владивостоке задержали подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью

Во Владивостоке задержали подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью

Неизвестные нанесли ножевое ранение жителю краевого центра

Ночью в отдел полиции Советского района Владивостока поступило сообщение о преступлении – неизвестные в доме на улице Чкалова нанесли ножевое ранение жителю краевого центра. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.

При проведении разыскных мероприятий выяснилось, что подозреваемые в совершении преступления закрылись в одной из квартир жилого дома. Несмотря на неоднократные требования полицейских, злоумышленники  отказались открыть дверь.

Для задержания подозреваемых на место прибыли бойцы специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Приморскому краю. Предупредив об ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, бойцы СОБР при помощи специального устройства вскрыли дверь и проникли в помещение.

В квартире находились двое мужчин и две женщины в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правонарушители доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 

Метки: СОБР

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