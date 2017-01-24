Полицейские в Находке изъяли крупную партию "Боярышника"

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Находке в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили склад, в котором осуществлялось хранение спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации, сообщает ЕНВ соссылкой на пресс-службу МВД России по Приморскому краю.

3564 коробки, в которых находилось свыше 163 тыс. флаконов "Боярышника", "Перцовки" и косметических жидких спиртосодержащих изделий, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации, обнаружены и изъяты полицейскими в одном из складских помещений на территории базы на улице Угольной в Находке.

Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Вся изъятая спиртосодержащая продукция находится на ответственном хранении на одном из предприятий города Находки.