Как в Приморье выводят из тени скрытых самозанятых граждан

Одной из форм такой работы власти с населением, не желающим платить налоги и сборы по причине официальной безработицы, стала действующая в регионе госпрограмма, сообщает ЕНВ.

Например, благодаря государственной программе организации самозанятости населения в Пограничном районе Приморья в 2016 году пятеро здешних жителей сменили свой социальный статус безработного, став индивидуальными предпринимателями.

Как пояснили в Пограничном центре занятости населения, денежные выплаты в качестве стартового капитала на создание собственного дела в районе получили трое начинающих предпринимателей. При том, что комплект госуслуг по оформлению и открытию малого бизнеса в течение прошедшего года получили пять человек из числа безработных.

Основным видом своей трудовой деятельности новоявленные предприниматели избрали сферу производства и услуг, в которой все они так или иначе уже были заняты. Причем трое, получивших субсидии на развитие бизнеса, оформили на своих земельных наделах крестьянское фермерское хозяйство с целью производства сельскохозяйственной продукции. Один из них защитил бизнес-план по разведению крупного рогатого скота, другой – по разведению свиней, третий начинающий предприниматель предоставил бизнес-проект по выращиванию дороговастых в продаже грибов вешенок.

Благодаря предприимчивости четвертого бывшего безработного, знакомого с законом Ома, населению будут оказываться услуги по ремонту бытовой техники и электрических изделий. Последний из пяти new-предпринимателей Пограничья зарегистрировал в качестве основной трудовой деятельности пчеловодство.

Кстати, в эти дни Минтруд России проводит сверку количества проживающих в Приморье граждан трудоспособного возраста и сумм уплаченных за них взносов в социальные фонды. По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, в ближайшие месяцы правительство направит в ГД РФ законопроект, согласно которому официально неработающие, но трудоспособные россияне будут сами за себя платить взносы в Пенсионный фонд и ФОМС. Таким способом власти надеются вывести "из тени" большую часть самозанятых граждан.

Правительство планирует наконец то найти выход из несправедливой ситуации, когда одни россияне официально трудятся и платят взносы в социальные внебюджетные фонды, а другие имеют доход, не платят и получают такие же услуги "по сути за счет первых". Ведь из-за того, что платят далеко не все, недофинансируются многие услуги, в том числе - в здравоохранении.

Предполагается, что безработные россияне либо самостоятельно будут перечислять средства в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и ФОМС, либо это смогут делать работодатели, например, частные лица, если человек трудится по найму в частном секторе, скажем, гувернанткой или домработницей.

Расчет суммы ежегодного платежа в социальные фонды для "тунеядцев" и "теневиков" Минтруд уже представил.

"Раз мы говорим о справедливости, то нужно помнить, что есть медицинское страхование по линии ОМС и пенсионное, - уточнил Топилин. - Первое обходится регионам примерно в 10 тысяч рублей за одного неработающего в год. Второе, для того чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей. Поэтому сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей в год. Мне кажется, 20 000 - это нормально, маловато даже", - сказал министр.