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В мире

23 января 2017, 14:10
В день инаугурации президента США по всему миру прошел ряд протестов против Дональда Трампа

В день инаугурации президента США по всему миру прошел ряд протестов против Дональда Трампа

Шествие собрало миллионы присутствующих

На минувших выходных в Вашингтоне и других крупных городах США прошла мирная демонстрация, выражающая протест против назначения Дональда Трампа на пост президента, сообщает ЕНВ.

 

Так как многие обвиняют Дональда Трампа в сексизме из-за некогда неосторожных высказываний в адрес женщин, участники шествия вышли на улицы, чтобы заявить о правах женщин и о том, что их необходимо защищать.

Шествие собрало миллионы присутствующих среди которых были представители различных этнических и религиозных групп, сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей.

Также в акции приняли участие многие известные деятели, такие как Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кристин Стюард, Джеймс Франко, Джереми Аллен Уайт, Эмма Уотсон и другие.

В своем твиттере Дональд Трамп прокомментировал ситуацию следующим образом: "Видел акции протеста вчера, но я думал, что выборы уже прошли. Почему эти люди не голосовали? Знаменитости только ухудшают ситуацию".

Затем Трамп уточнил свою позицию: "Мирный протест — отличительный признак нашей демократии. Даже если я не всегда согласен с позицией людей, я признаю их право на выражение собственной точки зрения".

Данная акция нашла отклик и поддержку не только у американцев, но и у жителей других стран по всему миру. Около 200 человек в Канаде приняли участие в акции около здания американского консульства, где они сожгли государственный флаг США.

В Европе марши прошли также в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме.

В Африке сотни протестующих в Карурском лесу в Найроби размахивали плакатами и пели американские песни протеста.

В Сиднее, крупнейшем городе Австралии, около 3 тыс. человек - мужчины и женщины - собрались на митинг в Гайд-парке, чтобы промаршировать к консульскому центру США, в то время как организаторы заявили, что 5 тыс. человек собрались в Мельбурне.

В Новой Зеландии марши прошли в четырех городах с участием около 2 тыс. человек.

В других странах Азии сотни людей присоединились к акции протеста в Токио.

В России же отношение к Трампу носит более позитивный характер и подобных акций не замечено, однако можно столкнуться с людьми в кепках "Make America Great Again", которые выражают поддержку новому президенту США, ведь именно такие кепки носил Дональд Трамп и его волонтеры во время выборов.

Как отмечает ведущий политолог Приморского края, главный эксперт Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева, отношение к Трампу в России подтверждается данными социологических исследований, проведенных на Дальнем Востоке РФ накануне выборов в США: "Тогда 3% дальневосточников открыто поддерживали республиканца в предвыборной гонке, в то же время его оппонента (Хиллари Клинтон) одобряли в качестве президента Соединенных Штатов менее 0,1% респондентов". Однако эксперт назвала это явление временным, по ее словам, поддержка Трампа в России будет до тех пор, пока он непосредственно не приступит к осуществлению внешнеполитической линии, основные положения которой, согласно американской конституции, определяет не президент, а конгресс. 

Метки: США

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