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От первого лица

22 января 2017, 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае

Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае

Президент Федерации зимнего плавания России – о пользе купания в ледяной воде

Адмирал в запасе, командующий Балтийским флотом, Тихоокеанским флотом и Восточным военным округом в 2006-2013 годах Константин Сиденко – как президент созданной в прошлом году Федерации зимнего плавания России - руководит популяризацией и развитием "моржевания" в масштабах страны. Недавно во Владивостоке прошел этап Кубка мира по зимнему плаванию, город претендует на то, чтобы в 2018 году принимать мировой чемпионат по зимнему плаванию. Про нынешние успехи российских моржей и пользу ледяной купели Константин Сиденко рассказывает на Крещение, когда жители нашей страны традиционно массово купаются в прорубях, сообщает ЕНВ.  

Константин Семёнович,  когда и как вы сами приобщились к купанию в ледяной воде?

С 1992 года, когда учился в Академии генерального штаба. В столице заплывы по Москве-реке по разным поводам весьма популярны. На 23 февраля сам мэр Юрий Лужков организовывал такие мероприятия. Увидел – понравилось. Со мной учились товарищи, которые занимались "моржеванием". Стал купаться и продолжаю.

В прошлом году впервые в истории страны была создана Федерация зимнего плавания России (ФЗПР), которую вы возглавляете. Расскажите поподробнее об этом.

11 марта 2016 в Тюмени, где в то время проходит 10-й Международный чемпионат по зимнему плаванию, прошла учредительная конференция ФЗПР. Мы собрали представителей всех федеральных округов, большинства субъектов федерации, сотен городов и районов страны от Южно-Сахалинска до Калининграда. Президентом Федерации был избран я, вице-президентом стал депутат Тюменской областной Думы, президент Тюменской областной федерации закаливания и зимнего плавания Алексей Салмин. В июне общественная организация была официально зарегистрирована.

Сегодня ФЗПР объединяет 63 региональных федерации, в перспективе сюда войдут все регионы страны ("моржи" имеются в каждом). Общее количество членов – более 200 тысяч человек. В ФЗПР могут входить как региональные объединения любителей зимнего плавания, так и отдельные клубы, секции. В Приморском крае, как и в Хабаровском крае, Амурской области,  есть региональные федерации, которые вошли в ФЗПР. Кроме того, свои подразделения есть в каждом федеральном округе страны. Федерацию на уровне ДФО представляет Олег Докучаев, председатель общественной организации "Ассоциация холодового плавания Хабаровского края – Касатка". В свою очередь, ФЗПР входит в Международную федерацию зимнего плавания, есть соответствующий сертификат.   

Что касается Приморского края, сколько у нас "моржей" в составе организации? 

В Приморье в ФЗПР входят около трехсот человек. Есть также организации, такие как клуб "Морж" во Владивостоке, которые пока не являются нашими членами, но сотрудничают с нами, принимают участие в наших соревнованиях.

Какие задачи ставит перед собой Федерация?

Существует два основных направления нашей работы. Первое - привлечение людей к здоровому образу жизни, закаливанию. Второй - отбор спортсменов к участию в различных соревнованиям по плаванию в холодной воде российского и международного уровня.    

В ноябре во Владивостоке прошел второй этап Кубка мира по зимнему плаванию. Соревнование получило хорошие отзывы…

В этапе участвовали представители 867 человек из 18 стран. По отзывам спортсменов и наблюдателей, организация была на достаточно высоком уровне. Пловцы соревновались на разных дистанциях: 25, 50, 100, 200 метров разными стилями. Самая продолжительная дистанция – 450 метров. Для Владивостока проведение здесь такого мероприятия способствует дополнительной популяризации города на международной арене. 

До этого первый этап кубка проходил в Эстонии. Сейчас в Китае закончился третий этап. Российские спортсмены, в том числе, из Приморья, заняли там все первые места и возвращаются домой с оглушительной победой. Команда из Приморского края "Косатка-ДВ" заняла первое место в эстафете (в ноябре во Владивостоке команда показала второй результат).

Каждые два года проходит Чемпионат мира по зимнему плаванию. И мы будем стремиться к тому, чтобы в 2018 году это важнейшее для нас спортивное мероприятие состоялось во Владивостоке. 

Вы – человек, который много лет прослужил на высоких командных постах. Налажено ли взаимодействие Федерации с властями Приморского края, оказывают ли "моржам" содействие?

Безусловно. В Приморском крае нас поддерживает директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов, курирующий вице-губернатор Павел Серебряков. На уровне администрации Владивостока всемерную помощь оказывали и оказывают глава Игорь Пушкарев, и. о. главы Константин Лобода, начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока Юлия Вельбик.  

Почему, по вашему мнению, в последнее время достаточно большое количество людей вовлекается в зимнее плавание, начинают закаляться?

Думаю, мы дали определенный толчок. Одна из наших задач – привлечь как можно больше людей, в том числе, молодых, к купанию в проруби. Закаливание, спорт, здоровый образ жизни – это востребовано во все времена.

Сейчас много телевизионных передач, где рассказывают про закаливание. Люди понимают, что это очень полезно, если "не перебирать".  Лично я советую купаться в ледяной воде всем. Это здоровье. Всегда иммунная система в порядке,  болячки в стороне, хороший тонус и прекрасное настроение. В России есть прекрасная традиция купаться в проруби на Крещение. Так вот, хороший повод начать и продолжить!

Метки: моржи

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