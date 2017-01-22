В Китае создадут ведомство по борьбе с коррупцией

Китайские власти к 2018 году подготовят законопроект о создании в стране единого антикоррупционного ведомства, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету South China Morning Post.

Данный шаг призван, как считают эксперты, придать системность противодействию казнокрадству и повысить эффективность борьбы со взяточничеством. Это явление, как неоднократно подчёркивали, в том числе, высшие руководители страны, представляет исключительную опасность для политической системы Китая, и борьба с ним должна рассматриваться как приоритетная задача на обозримую перспективу.

Создаваемый антикоррупционный орган интегрирует в себе отдельные подразделения китайского правительства, прокуратуры и Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД), которая в настоящее время отвечает за чистоту рядов в высших эшелонах Коммунистической партии Китая.

При этом новое ведомство, как прогнозируют эксперты, будет наделено весьма широкими полномочиями, включая проведение следственных действий, наложение ареста на имущество и банковские счета, а также задержание подозреваемых. Создание же общенационального внепартийного органа, нацеленного на борьбу с коррупцией, по предположениям специалистов, является важным шагом в плане противодействия взяточничеству на всех уровнях, включая самый высокий.

Теперь до марта следующего года, когда законопроект о создании нового антикоррупционного органа будет представлен на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (китайский парламент), должны быть согласованы основные полномочия этого ведомства, вопросы финансирования и юрисдикции. Помочь этому должны итоги работы стартовавших в ноябре 2016 года пилотных проектов — аналогов этого ведомства местного уровня в Пекине и двух провинциях — Шаньси и Чжэцзян.