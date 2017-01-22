Александр Галушка: Дальний Восток – перспективная площадка для иностранных и российских инвесторов

Министр РФ по развитию Дальнего Востока рассказал о планах по улучшению дальневосточной экономики, о том, как можно повысить уровень жизни жителей в регионе и мнении правительства об экономическом и политическом развитии Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Известия".



В своем недавнем интервью журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что в ближайшие три года в поддержку территорий опережающего развития и инвестиционных проектов будет направлено 56 млрд. рублей, что примерно в два раза больше, чем за предыдущие годы. Министр по развитию Дальнего Востока особенно указал на то, что развитие Дальнего Востока объявлено в качествено национального приоритета президентом России Владимиром Путиным.



Минвостокразвития способствует инициативам по улучшению инвестиционных проектов, так как они играют роль катализатора в развитии региона. Здесь важно системно подходить к тому, чтобы качество жизни на Дальнем Востоке улучшалось, - замечают в министерстве, - строились новые школы и детские сады, жители получали качественную медицинскую помощь, строилось доступное жилье. Все это будет осуществляться на Дальнем Востоке через соответствующие государственные программы. Сюда входят инвестиционные программы, программы развития "свободный порт Владивосток" и развитие эффективности грузовых перевозок МТК "Приморье-1", "Приморье-2".



Как отметил вице-премьер РФ – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, несмотря на то, что географически регион очень удобен для перевозки грузов, на практике необходимо еще очень много сделать для того, чтобы система заработала на полную мощность. Для этого коридоры для грузоперевозок необходимо сделать выгодными и удобными перевозки для грузовых операторов. Пока они таковыми не являются и проигрывают конкуренцию альтернативным маршрутам и по срокам, и по цене. "Сегодня ситуация довольно странная. У нас расстояние на 30 процентов короче, а длительность прохождения грузов больше, потому что наши таможенники работают неэффективно. В соответствии с законом о Свободном порте Владивосток эта ситуация уже меняется", - отмечает полпред.



За небольшой период благодаря инвестиционным программам, свободному порту и фонду развития ДВ привлечено более 1,3 трлн рублей. Это 470 инвестиционных проектов, благодаря которым появилось 80 тысяч новых рабочих мест. Деньги будут реализовываться на Дальнем востоке до 2025 года. За прошедший год открылись 24 новых предприятия. В 2017 будет открыто еще 75. Затем цифра будет расти до 118 - в 2018 и 280 - в 2019 годах.



"73% от общего объема привлеченных инвестиций — это не природные ресурсы и не сырье, а такие отрасли, как сельское хозяйство, транспорт, логистика, переработка водных ресурсов, судостроение. Есть и иностранные инвестиции. В общем объеме они составляют 22%. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом — будем привлекать новые инвестиции. В портфеле Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта уже лежат проекты на 1 трлн рублей", - рассказал Александр Галушка.



Фонд развития ДВ поддерживает 12 инвестиционных проектов, с общим бюджетом более 114 млрд рублей."Кроме финансирования крупных инвестиционных проектов фонд занимается поддержкой малого бизнеса. С ноября началась реализация программы "Доступный кредит для МСП", пилотный этап которого фонд реализует совместно со Сбербанком. Участие фонда позволило дать предпринимателям кредиты по средней ставке 11,1% сроком до 10 лет. Уже выдано 98 первых кредитов на сумму 1,4 млрд рублей. Программа стартовала в конце ушедшего года и будет дальше развиваться", - отмечает федеральный министр.



Помимо прочего, в ДФО на сегодняшний день активно развивается спортивная сфера. В скором времени построят 12 спортивных комплексов на Дальнем Востоке: каток, стадион на 500 мест, спортивную площадку для бега. Кроме того, на развитие всероссийского оздоровительного детского центра "Океан" направлено 5 млрд. рублей.



Особые методы урегулирования экономики и политики Приморского края применяются уже несколько лет. В октябре 2015 года начал действовать режим свободного порта, что в перспективе может оказать влияние на развитие внешнеэкономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря закону в Приморском крае появились дополнительные возможности финансирования, страна стала интенсивно интегрироваться в мировую экономику, что привело к ее устойчивому развитию.



В своем интервью министр по развитию ДВ также отметил, что от ранней ситуации, когда на Дальневосточный федеральный округ приходили лишь остаточные средства, удалось отойти в пользу приоритетного развития региона. Так, Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил до 31 марта 2017 года в 27 госпрограммах выделить специальные "дальневосточные разделы", которые принимают во внимания нужды жителей Дальнего Востока России.



В правительстве задача по развитию Дальневосточного федерального округа осуществляется в комплексной работе многих систем и направлений западной части страны. "Президент на состоявшемся 7 декабря совещании Совета безопасности, которое было посвящено теме экономической безопасности страны, говорил не только о выделении специальных дальневосточных разделов в госпрограммах, а и о том, что финансирование должно быть таким, чтобы обеспечить опережающее развитие Дальнего Востока. При согласовании госпрограмм мы, конечно, будем выполнять поручение главы государства" - подытожил Александр Галушка.