Ученый водолаз из Одессы встретится с журналистами Приморья

На следующей неделе возглавивший Приморский океанариум ученый из Мурманска Александр Михайлюк даст первую пресс-конференцию в новом качестве, сообщает ЕНВ.

Напомним, что в возобновившем 20 декабря 2016 года свою работу Приморском океанариуме продолжается следствие по фактам гибели сивуча Старка и двух дельфинов-белобочек. Возбуждены уголовные дела по ст. 293 ч. 1 ("Халатность") и по ст. 245 ч. 1 УК РФ ("Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель").

На предстоящей пресс-конференции Михайлюк не планирует освещать ход следственных действий; он расскажет о работе океанариума сегодня и планируемых на его территории новациях.

Напомним, что в последние месяцы 2016 года после гибели животных в океанариуме научно-просветительское учреждение буквально "трясла" череда назначений и увольнений и.о. директоров океанариума из числа его руководства.

Возможно, именно поэтому нынешний руководитель Приморского океанариума на острове Русском Александр Михайлюк – из "варягов".

Он родился в Одессе, срочную службу проходил по специальности "водолаз", затем работал тренером морских животных в Мурманском морском биологическом институте. С 1992 по 1994 год работал в Санкт-Петербургском научно-исследовательском центре младшим научным сотрудником. В 1994−2003 годах — тренер, старший тренер, заведующий аквариальным комплексом создававшегося в те годы океанариума в Мурманске. С 2003 года — генеральный директор ОАО "Мурманский океанариум".

19 декабря 2016 года новый директор Александр Михайлюк был представлен коллективу Приморского океанариума.