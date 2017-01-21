"Адмирал Трибуц" подлежит модернизации

В рамках плана Главного командования ВМФ по ремонту и модернизации боевых кораблей в период до 2022 года ремонт и модернизацию пройдут пять больших противолодочных кораблей, сообщает ЕНВ.

Модернизация предстоит противолодочным кораблям проекта 1155, входящим в состав Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

На начало 2017 года в составе ВМФ Российской Федерации находится 8 кораблей этого типа, в том числе:

Четыре на Северном флоте – это "Адмирал Левченко", "Североморск","Вице-адмирал Кулаков" и уже вставший на модернизацию "Адмирал Харламов".

Четыре на ТОФ – "Адмирал Виноградов", Маршал Шапошников", "Адмирал пантелеев", "Адмирал Трибуц".

"На всех пяти кораблях, согласно технических заданий Главного командования ВМФ, будет проделан большой объем работ по обновлению систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения. Большие противолодочные корабли проекта 1155 сегодня составляют основу противолодочных сил ВМФ России и способны действовать в дальней морской и океанской зонах, как одиночно, так и в составе разнородных группировок, корабельных поисково-ударных групп", - отметил Дыгало.

Он также сообщил, что "в настоящее время в дальней морской зоне выполняют задачи большие противолодочные корабли проекта 1155 "Североморск" (Северного флота) и "Адмирал Трибуц" (Тихоокеанского флота)". Причем модернизация предстоит всем БПК Северного флота и одному тихоокеанцу - БПК "Адмирал Трибуц".

Напомним, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" на прошлой неделе в южнокорейский порт Пусан.

У причала корабли встречали представители штаба Боевого командования ВМС РК во главе с его начальником коммодором Чхве Сон Моком, почетный караул и оркестр, который исполнил ряд произведений российских композиторов, включая "Прощание славянки" и "Миллион алых роз".

Главной целью захода БПК в Пусан стало пополнение запасов продовольствия, воды и отдых команды. Российские корабли 18 января покинули Пусан и направились в Японию для участия в международных учениях по поиску и спасению на море.

Два корабля вышли из порта Владивостока в октябре прошлого года и с тех пор выполняют задачи в акваториях Индийского и Тихого океанов, преодолев за время похода 18 тысяч миль. Ранее они побывали в портах Индии, Филиппин, приняли участие в совместных учениях Indra Navy-2016.