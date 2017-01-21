Энерготарифы на Дальнем востоке снижены с начала года

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об электроэнергетике. В результате поправок будут снижены энерготарифы для промышленных потребителей Дальнего Востока, сообщает ЕНВ.



Поправки в закон вступили в силу 1 января 2017 года. Руководители регионов позитивно восприняли закон, отмечая, что это будет являться дополнительной возможностью для увеличения инвестиций и укрепления Дальневосточной экономики. Закон выровнит энерготарифы благодаря надбавке к цене в других регионах России.



Как рассказал журналистам глава комитета по энергетике ГД РФ Павел Завальный до принятия поправок в законе об электроэнергетике в регионах Дальнего Востока цены на электроэнергию были значительно выше показателей по России, в особенности в наиболее удаленных районах страны с точки зрения технического оснащения.



Однако при обычном снижении доходов на электроэнергию произошла бы ситуация недофинансирования и формирования доходов у отдельных представителей компаний.



По мнению генерального директора ДВЭУК Дмитрия Селютина, снижение энерготарифов позволит расширить инфраструктуру в Приморском крае. "Эта мера неоднозначная, но в сравнении с другими имеет преимущество в относительной быстроте, скорости реализации. Она позволит увеличить на Дальнем Востоке объемы энергопотребления, создавать новые объекты энергетической инфраструктуры и тем самым создавать предпосылки для естественного снижения тарифов", — сказал Селютин.



В последние годы электроэнергетика в отдаленных районах была настолько высока, что в течение долгого времени данная сфера никак не развивалась. Более всего от принятия поправок в закон об электроэнергетики выиграют отдаленные районы, но и в Приморском крае закон пойдет только на пользу промышленным предприятиям.



"Естественно, что более всего выигрывают изолированные энергорайоны, но задача не состоит в том, чтобы всем регионам поровну дать. В Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях уровень тарифов в ряде случаев даже ниже среднероссийских, это энергоизбыточные районы. Поэтому вопрос не в том, что кто-то не выигрывает, а вопрос в том, что они при этой схеме уж точно не проиграют. Сейчас остаются открытыми вопросы прозрачности движения финансовых средств в рамках этой дальневосточной надбавки, но, вероятно, в течение 2017 года они будут решены", — считает Селютин.



Замглавы ФАС Виталий Королев рассказал, что взимать средства по надбавки цены на мощность электростанций в регионах страны может стать компания "Русгидро". Сообщается, что за три года всего будет собрано 29,5 млрд рублей. Для промышленных предприятий Дальневосточного федерального округа 3,19 руб/кВт за час. В остальной части страны за три года тарифы подорожают на 1,3 %.



"Это важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в дальневосточном регионе в рамках новых законов, я имею в виду ТОРы, "дальневосточный гектар" и свободный порт Владивосток, — полагает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. — Уже сегодня резидентами льготных режимов в Приморском крае стали более 140 компаний, заявленный объем инвестиций превышает 365 миллиардов рублей, в ближайшие годы в крае будет создано более 32 тысяч новых рабочих мест. Снижение затрат на энергоресурсы для них краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения".