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Общество

20 января 2017, 16:10
Цены на минтай и сельдь снизились с начала года на Дальнем Востоке

Цены на минтай и сельдь снизились с начала года на Дальнем Востоке

Цены на другие продовольственные товары по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились

Согласно мониторингу цен, проводимому с начала года федеральным агентством Росрыболовства, в период с 9 по 15 января 2017 года, оптовые цены на основные виды мороженой рыбы снизились на Дальнем Востоке и в центре России, сообщает ЕНВ.

В ДВО цена минтая и сельди падала в течении прошлого года благодаря сокращению цен на эту продукцию на мировом рынке, увеличения количества добычи морепродуктов и больших запасов на складах. Так, снижение стоимости минтая в оптовом звене за неделю составило 6,8% (с начала года – 9,3%), до 68 рублей за килограмм, на сельдь – 5,5% (с начала года 7,1%), до 52 рублей. Цена на треску и камбалу стабильны – 135 рублей и 69 рублей за килограмм соответственно.

"Вопрос цены тех или иных товаров зависит в первую очередь от игроков рынка, а не от поставщиков товаров. Стоимость сельди с декабря 2016 по январь 2017 снизилась довольно неплохо. Цена минтая осталась прежней. В общем стоимость рыбной продукции у нашего супермаркета довольно низкая. Это зависит в первую очередь от того, что спрос на данный вид морепродуктов в настоящее время довольно невысокий. Играет роль и сезонный фактор, в зимнее время количество морепродуктов много, ближе к весне ситуация изменяется, и рыбная продукция дорожает", - рассказал пресс-секретарь сети гипермаркетов "Реми" Станислав Дмитриев.

В регионах центральной России некоторые виды морепродуктов также показывают спад стоимости. Все это обусловлено высокими товарными запасами, когда цены в районах промысла непримиримо уменьшаются. Так, минтай в оптовом звене подешевел за неделю на 3,3% (2,2% с начала года) – до 88 рублей, стоимость сельди атлантической сократилась на 2,9% (4,8% с начала года) – до 100 рублей за килограмм. Цены на тихоокеанских лососей незначительно укрепились, на другие виды были стабильны.

На северо-западе высокая динамика цен наблюдается на треску и пикшу. Такое ценовое изменение вызвано хорошим экспортным спросом. На треску прирост цен составил 1% - до 195 руб/кг, на пикшу цены увеличились на 2.1 - 143 руб/кг. Небольшое уменьшение цен произошло также на атлантическую сельдь (на 1%) - до 97 руб/кг, так как возрастает конкуренция со стороны тихоокеанской сельди. На остальные виды морепродуктов в Приморском крае цены пока стабильны.

Цены на другие продовольственные товары по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились. Например, цена на крупы, в частности, на гречку в гипермаркете "Реми" за пол года подорожала на 10 рублей. Ее цена поднялась до 100 руб/кг. В "Самбери" цена на сахар возросла с 66 до 70 руб/кг. Цена на фрукты: яблоки, мандарины - остается фиксированной, изменяясь в зависимости от сезона.

Метки: минтай, сельдь

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