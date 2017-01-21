Россияне смогут находиться в ЮАР без визы до 90 дней

Председатель кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении правительствами России и Южно-Африканской Республики протокола по 90-дневному безвизовому режиму для владельцев общегражданских заграничных паспортов, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Правительства РФ.

"Подписанным распоряжением принято предложение МИД России о заключении путем обмена нотами Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Протокол предусматривает введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней для владельцев общегражданских заграничных паспортов. Реализация протокола должна поспособствовать развитию торгово- экономического сотрудничества и туризма между Россией и ЮАР.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о возможности отмены визового режима с Грузией.