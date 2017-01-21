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Фоторепортажи

20 января 2017, 14:10
Моряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского залива
Моряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского залива
Моряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского залива
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Моряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского залива

Крещенские купания начались в полдень 19 января

Во Владивостоке православные военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) отпраздновали Крещение Господне омовением в водах Амурского залива.В месте крещенских купаний были развёрнуты палатки для переодевания, полевые бани и пункты выдачи горячего чая, проведено временное электрическое освещение, организовано дежурство водолазов и бригады скорой помощи, сообщает ЕНВ.

Крещенские купания начались в полдень 19 января. Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного отец Сергий совершил молебен с освящением иордани, после чего все желающие смогли окунуться в купель.

Накануне праздника моряки-тихоокеанцы вырубили прорубь во льду бухты Федорова, оборудовали ее сходным трапом и помостами. В месте крещенских купаний были развёрнуты палатки для переодевания, полевые бани и пункты выдачи горячего чая, проведено временное электрическое освещение, организовано дежурство водолазов управления аварийных и спасательных работ ТОФ и флотской бригады скорой помощи.

В обряде приняли участие около 500 военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих ТОФ.

Метки: ТОФ

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