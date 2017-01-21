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Стиль жизни

20 января 2017, 13:40
Во Владивостоке пройдут соревнования по буерному спорту

Во Владивостоке пройдут соревнования по буерному спорту

Участники поборются за кубок командующего Тихоокеанским флотом

Во Владивостоке, впервые в новейшей истории, 21 января в 11.00 пройдут открытые соревнования по буерному спорту на кубок командующего Тихоокеанским флотом, сообщает ЕНВ.

 Спортивное мероприятие будет проходить на льду Амурского залива, между островом Скребцова и островом Речной. В соревнованиях, организованных спортивным комитетом Тихоокеанского флота, примут участие 20 спортсменов из числа ветераном флота и юниоров (молодые люди в возрасте до 18 лет).

По словам помощника командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке подполковника Сергея Беневоленского, соревнования по буерному спорту на кубок командующего Тихоокеанским флотом – это первые в новейшей истории крупные соревнования на буерах. Кроме того он отметил, что в планах спорткомитета флота сделать данное мероприятие ежегодным и привлекать ещё большее количество участников.

Буерный спорт — гонки по прочному льду на парусных лодках, к нижней части которых приделаны металлические коньки. Появился в начале XVII века в странах Северной Европы и Северной Америки. Популярным развлечением стал в XIX веке.

 

Родиной буерного спорта считаются Нидерланды, где первоначально лодки с парусами и коньками для перемещения по льду использовались для перевозки товаров. В XVIII веке игра была занесена голландскими иммигрантами в их колонии в Северной Америке, а в 1790 году в США появилось первое, как считается, специализированное место для занятий буерным спортом на реке Гудзон. Международные правила буерного спорта, касавшиеся в том числе допустимой формы лодки, были закреплены в 1853 году.

В Европе этот вид спорта стал популярным в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Германии, Великобритании, Бельгии, северных районах Австрии, Польше, а также в Российской империи, где первая буерная гонка прошла в 1882 году на Неве. Международный союз буеристов был основан в 1928 году.

Метки: буерный спорт

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