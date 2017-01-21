Во Владивостоке пройдут соревнования по буерному спорту

Во Владивостоке, впервые в новейшей истории, 21 января в 11.00 пройдут открытые соревнования по буерному спорту на кубок командующего Тихоокеанским флотом, сообщает ЕНВ.

Спортивное мероприятие будет проходить на льду Амурского залива, между островом Скребцова и островом Речной. В соревнованиях, организованных спортивным комитетом Тихоокеанского флота, примут участие 20 спортсменов из числа ветераном флота и юниоров (молодые люди в возрасте до 18 лет).

По словам помощника командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке подполковника Сергея Беневоленского, соревнования по буерному спорту на кубок командующего Тихоокеанским флотом – это первые в новейшей истории крупные соревнования на буерах. Кроме того он отметил, что в планах спорткомитета флота сделать данное мероприятие ежегодным и привлекать ещё большее количество участников.