ГИБДД: Выезд на полосу встречного движения – основная причина ДТП

Выезд на полосу встречного движения фигурирует в каждом шестом дорожно-транспортном происшествии, зарегистрированном в 2016 году. Всего в 2016 году произошло 197 ДТП, в результате которых 32 человека погибли, 351 – получил травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 30 несовершеннолетних пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года снижение по числу ДТП составило 29%, погибшим – 50%, пострадавшим – 28%, сообщает ЕНВ.

Выезд на полосу встречного движения спровоцировал 178 столкновений транспортных средств, 5 опрокидываний, 5 наездов на пешеходов, 3 наезда на стоящее транспортное средство, 3 съезда с дороги, 2 наезда на велосипедиста и 1 наезд на препятствие.

Наибольшее число ДТП зарегистрировано во Владивостоке (38 ДТП), г. Уссурийске (23 ДТП), Партизанском районе (15 ДТП), Чугуевском районе (11 ДТП), Шкотовском районе (11 ДТП) и г. Находка (10 ДТП).

Как показывает анализ происшествий, в большинстве случаев выезду на полосу встречного движения предшествует превышение безопасного скоростного режима и потеря управления транспортным средством, - осознанное нарушение водителем Правил дорожного движения.

В соответствии с действующим законодательством выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

В 2016 году сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края привлечены к административной ответственности 5 693 водителя транспортных средств.