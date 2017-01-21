В 2017 году доступ к "дальневосточному гектару" появится у всех россиян

С начала года в закон о "дальневосточном гектаре" внесены изменения. Теперь любой гражданин России сможет получить землю для собственных нужд на территории Дальнего Востока, - сообщает ЕНВ.

С принятием закона территории, которые нельзя отдавать людям для безвозмездного пользования, будет определять не администрация района с помощью обсуждения, а региональный закон. Таким образом, в Приморском крае это полномочие перешло в Законодательное Собрание края.

"В силу территориальных особенностей многие дальневосточные регионы остро испытывают дефицит привлекательных земель, - отмечает депутат Законодательного Собрания Андрей Ищенко. – Поэтому верным было бы систематизировать эти земли на уровне региона, особенно ввиду того, что сам закон, в силу своего прогрессивного характера, имеет много шероховатостей и пробелов. Но это хороший инструмент для привлечения на неосвоенные земли людей, которые могут принести пользу краю", - заключил парламентарий.



Как отметили в департаменте земельных и имущественных отношений Администрации Приморского края, земля будет предоставляться в безвозмездное пользование сроком на пять лет.



"Ее можно использовать под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. После этого её можно будет оформить в аренду либо получить в собственность", – сообщили в ведомстве.



"Реализацию программы "дальневосточного гектара" следует рассматривать в качестве одного из инструментов современной восточной федеральной политики по привлечению человеческих ресурсов и повышению деловой активности на Востоке России. Посудите сами: на территории 36% от площади Российской Федерации проживает 4% ее жителей. Плотность населения в федеральном округе составляет 1 человек на квадратный километр. Наши восточноазиатские коллеги, за относительно короткое время прошедшие огромный путь от периферийной аграрной экономики к региону с наиболее высокими показателями экономического роста в мире, искренне не понимают, за счет чего российское правительство будет встраивать Дальний Восток в Азиатско-Тихоокеанское экономическое пространство в качестве одного из ведущих центров этого макрорегиона", - объяснил посыл властей управляющий партнер юридической службы Центра социальных инноваций "Чёрный куб", член президиума дальневосточного отделения Ассоциации юристов России Виктор Помелов.



В законе четко прописано, что получить "дальневосточный гектар" может только гражданин РФ. Другими словами, если вы решите сменить гражданство, землю придется вернуть обратно государству. Иностранные граждане не могут даже арендовать участок дальневосточной земли. Однако, если вы проживаете на территории другого государства, но имеете российский паспорт, получить землю все-таки удастся.



"По состоянию на конец декабря уже 30 тысяч дальневосточников обратились за получением "дальневосточного гектара", - отмечает глава Минвостокразвития Александр Галушка. – И эта цифра увеличивается каждый день. Большинство жителей берут участки для строительства жилого дома и ведения сельского хозяйства. С учетом этого нами сформирован перечень более чем из 35 мер государственной поддержки, которыми может воспользоваться гражданин, получивший "дальневосточный гектар". На базе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создан единый центр поддержки получателей земельных участков".



Отметим, бесплатные гектары на сегодняшний день "раздают" во всех регионах Дальнего Востока: в Якутии, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области и на Чукотке. Выбрать участок можно на сайте На Дальний Восток.рф, предварительно зарегистрировавшись на портале. Но, при этом, собственность вы имеете только на землю. При обнаружении каких-либо захоронений полезных ископаемых, добывать их можно только заключив контракт с государством. При этом, нужно получить специальное разрешение и лицензию.

"По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком гражданин получает право подать заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет. Согласно закону о дальневосточном гектаре, по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование гражданину по его выбору при отсутствии оснований для отказа, участок предоставляется либо в аренду, либо в собственность бесплатно, либо в собственность за плату. Собственность за плату предусмотрена законодателем только в двух случаях, прописанных в пунктах 9 и 10 статьи 10 Закона", - уточнил корреспонденту ЕНВ Виктор Помелов.



В настоящее время, специалисты насчитывают в Приморье 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории.