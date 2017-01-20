Таможня с апреля 2017 года вводит обязательное информирование о товарах ввозимых авиатрнспортом

Дальневосточное таможенное управление обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что с 1 апреля 2017 года вводится обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 декабря 2015 года № 158), сообщает ЕНВ.

Предварительное информирование о товарах, ввозимых воздушным транспортом, используется участниками ВЭД на добровольных началах и в настоящее время. За декабрь 2016 года по воздушным пунктам пропуска, находящимся в регионах деятельности таможенных постов таможен Дальневосточного региона, доля поданной предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным судном, составила 4,3%.

В основном предварительная информация по товарам, ввозимым воздушным транспортом представляется на таможенный пост Аэропорт Владивосток. Перевозчики, воздушные суда которых прибывают в Международный аэропорт Владивосток, уже успели оценить преимущества подачи предварительной информации. Так, если доля предварительной информации, поданной на таможенный пост Аэропорт Владивосток в ноябре 2016 года, составляла 5,5%, в декабре 2016 года - 9%, то уже за 15 дней января 2017 года данный показатель составляет 15%.

Напомним, что предварительная информация используется таможенными органами для принятия предварительных решений по выбору объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для подготовки решений о разгрузке воздушных судов.

Предварительная информация о ввозимых товарах представляется таможенному органу до прибытия воздушного судна перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, или иным лицом, действующим от имени и по поручению этого перевозчика.

Предварительная информация включает в себя: сведения о воздушном судне и маршруте полета (в том числе сведения о наличии (отсутствии) на борту воздушного судна товаров, ввоз которых на таможенную территорию ЕАЭС запрещен или ограничен, а также оружия, боеприпасов, лекарственных средств, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества); сведения о ввозимых товарах, указанные в транспортных (перевозочных) документах (сведения приводятся по каждому документу), сведения об отправителе и получателе товаров.

С 1 апреля 2017 года ввозимые воздушным транспортом товары, на которые не представлена предварительная информация, будут относиться к области риска. В отношении таких товаров таможенные органы обязаны принимать меры по минимизации риска в соответствии с законодательством.