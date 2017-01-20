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Общество

19 января 2017, 21:20
Минздрав разработал стратегию ЗОЖ

Минздрав разработал стратегию ЗОЖ

На газировку, фастфуд и шоколадные батончики предложено ввести акцизы

В проекте стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, разработанном в Министерстве здравоохранения, предлагается ограничить эфирное время на телевидении для рекламы вредных для здоровья продуктов питания, а также запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

В число вредных продуктов питания по версии Минздрава попали кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия. На газировку, фастфуд и шоколадные батончики даже предложено ввести акцизы. На продуктах с повышенным содержанием сахара может появиться специальная маркировка. Эти меры позволят сократить смертность от неинфекционных заболеваний, которая составляет 68,5% от общей смертности населения.

Одной из мер в стратегии предлагается запрет на продажу алкоголя гражданам России в возрасте до 21 года вместо нынешних 18 лет.  В документе говорится и о необходимости ужесточения ограничительных мер по борьбе с курением. Речь идёт о запрете онлайн-продажи алкоголя и табака.

Общую смертность от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических бронхо-легочных заболеваний и сахарного диабета хотят снизить к 2025 году на четверть. Проект стратегии отправлен на согласование в заинтересованные ведомства.

Отметим, что 13 января Госдума отклонила законопроект депутата прошлого созыва от "Справедливой России" Олега Михеева, вносящий в перечень подакцизных товаров чипсы и газированную воду с повышенным содержанием соли, сахара и вкусоароматических веществ. "Поскольку в техническом регламенте нет таких параметров для содержания данных веществ, отнести эти товары к подакцизным невозможно", — пояснила зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Надежда Максимова.

Налог на чипсы и сладкую газировку успешно действует в Дании, Великобритании, США, Венгрии. Неоднократно подобные инициативы рассматривались в Латвии.

Повысить налоги на вредную пищу предлагали в ООН. Представитель этой организации Оливье де Шуттер указал, что от избыточного веса в мире страдают 1,3 миллиарда человек, и это число постоянно растёт. По расчётам ООН, введение 10-процентного налога на вредные продукты снизит их потребление на 9 процентов.

Метки: Минздрав

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