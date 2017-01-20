На Дальнем Востоке продолжается отток населения

Инвестиционные проекты пока не могут помочь избежать Дальнему Востоку демографического оттока и привлечь граждан страны. Однако некий демографический успех все же присутствует: убыль населения в 2016 году сократилась почти вдвое по сравнению с 2015, - сообщает ЕНВ.



Минвостокразвития назвало такую динамику лучшей, по крайней мере, за последние 25 лет. Минвостокразвития гордится новым притоком инвестиций на Дальний Восток и развитием федерального закона о "дальневосточном гектаре". Однако ДФО так и остается территорией с самой низкой плотностью населения, а численность населения на порядок ниже, чем она была несколько лет назад, не говоря о населении в далекие годы прошлого века.



Но судя по по данным официальной статистики, Дальний Восток, и, в частности, Приморский край после некоторого времени спада демонстрируют довольно высокие показатели макроэкономических показателей, особенно в сравнении с другими регионами Российской Федерации. По данным Росстата, 2012–2013 годы стали для ДФО крайне неудачными: валовой региональный продукт (ВРП) сократился на 1,4 и 0,9% соответственно. Затем начался рост, который опережал динамику ВВП страны. В 2014 году ВРП Дальнего Востока вырос на 1,9%, а в 2015-м, по предварительной оценке, на 1,1%.



За такими инвестициями стоят 475 проектов. "Это новые заводы, фабрики, новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы на Дальнем Востоке со сроком запуска до 2025 года. В этих рамках создается 80 тыс. новых рабочих мест, – сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка. – Важно, что эти новые инвестиции еще и диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 73% из них не связаны с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие производства, логистика, сельское хозяйство, туризм". В 2016 году запущено 25 новых предприятий, в 2017-м начнут работать уже более 50, а совокупно в ближайшие три года будет запущено более 280 предприятий.



В этом году все тот же "дальневосточный гектар" сможет получить любой житель России. Данные поправки в закон вступит в силу с 1 февраля. По заявлению министерства с 1 октября прошлого года заявки на получения "дальневосточного гектара" подало более 30 тысяч граждан Дальнего Востока. 3,5 тысячи из них получили свой участок дальневосточной земли сроком на пять лет.

"Азиатский бизнес, как и любой другой, работает согласно давно сформулированным в науке и практике законам. Ему нужен потребитель, причем не просто потребитель в виде проживающего населения, а именно активный слой потребителей, которым систематически нужны различные товары и услуги не для личных бытовых нужд, а для поддержания своей деятельности, - отмечает управляющий партнер юридической службы Центра социальных инноваций "Чёрный куб", член президиума дальневосточного отделения Ассоциации юристов России Виктор Помелов. – Так вот программа "дальневосточного гектара" направлена именно на создание такого слоя граждан именно на Дальнем Востоке России, для того чтобы федеральный округ характеризовался не только развитым производственным потенциалом, но и населением, способным воспользоваться преимуществами российского Дальнего Востока, территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, способным вести активную предпринимательскую деятельность, в том числе, международную".

Демографическая ситуация всегда служила показателем экономического развития Приморского края. Главная цель принимаемых законопроектов – сохранить и приумножить население края. И 2016 год оправдал ожидания экспертов: отток населения сократился почти вдвое, чем за прошедшие годы.

По статистике, за последние годы со всего Дальнего Востока уезжали ежегодно около 30 тысяч человек. Ранее преобладала и естественная убыль населения, однако, с 2012 года наблюдается естественный прирост почти на 8 тыс. человек в год. Тем не менее, это не может покрыть ежегодный отток жителей. Именно поэтому и разрабатываются программы для увеличения демографических показателей региона.

"Для реализации заявленных инвестпроектов нужно будет заполнить почти 80 тыс. запланированных к созданию рабочих мест, – обращает внимание гендиректор компании "ФинЭкспертиза" Нина Козлова. – При сохранении текущего уровня безработицы и пусть и сокращающемся, но все же оттоке населения этого будет добиться непросто". Официальный показатель безработицы в ДФО в январе–сентябре 2016-го составил 5,4%. Возможно, решить эту проблему поможет выделение "дальневосточного гектара", считает эксперт.

Но специалисты заявляют о том, что эти действия не смогут покрыть демографический спад в первое время. "Даже несмотря на заявленные проекты, существенный экономический эффект от них пока еще не реализован, и поэтому об эффективности программы можно будет судить спустя несколько лет", – говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.