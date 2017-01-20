В Приморском океанариуме рыб прикармливают зеленью

Сегодня в самом крупном аквариуме экспозиции "Коралловый риф" живут 50 видов морских тропических рыб (около 1000 экземпляров). Спектр их пищевых предпочтений очень различен. Есть рыбы-хищники, есть планктофаги, есть те, кто в природе питается только живыми кораллами. Многие исключительно растительноядны. Причем одни едят лишь зеленые водоросли, другим необходимы бурые. С учетом всех этих тонкостей специалисты Приморского океанариума для каждого вида рыб разработали пищевой рацион, сообщает ЕНВ со сылкой на пресс-службу океанариума.

Выращивает и поставляет листовой салат местная аграрная компания. Кормление рыб свежей зеленью - наработанная практика океанариумов мира.

Из растительных кормов используют листовой свежий салат, сушеную морскую капусту, искусственные растительные корма для рыб. Все это пищевое многообразие – в ежедневном меню. Кроме того, в корм идет рыба, креветка, гребешок, кальмар и другие морепродукты.

"Что касается процесса скармливания листового салата, - говорит ведущий специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Альфия Хайрутдинова, - зелень тщательно промывается, одна часть при помощи грузиков притапливается, другая дается на поверхность воды. Рыбам очень нравится такой корм. Но едят его по-разному. Так, с поверхности воды салат щиплют оранжевоиглые назо, а единороги предпочитают "пастись" у развешенных в толще воды пучков салата".

Для живущих в экспозициях "Коралловый риф" и "Океанская бездна" крупных рыб и скатов устраивают разгрузочные дни. Во избежание излишнего набора веса. Такие опасения небеспочвенны: крупные обитатели аквариумов двигаются не столь интенсивно, как в природе. При этом еды получают достаточно. Если пренебречь разгрузкой, рыба наберет жир.

Кормить обитателей стараются одновременно, но в разных частях аквариума. Тогда и маленькие, и большие будут сытыми. Еще сотрудники кормокухни варьируют с нарезкой: крупную глотают большие рыбы, мелкую - маленькие.