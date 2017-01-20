Во Владивостоке проходит научно-практическая конференция по вопросам акушерства и гинекологии

Научно-практическая конференция "50 лет – успехи и перспективы" по вопросам акушерства и гинекологии проходит во Владивостоке 19 и 20 января. Событие приурочено к 50-летию Владивостокского клинического родильного дома №3, которому в прошлом году был присвоен почётный статус организации здравоохранения третьего уровня. Организатором мероприятия стал коллектив роддома при поддержке кафедры акушерства и гинекологии ТГМУ, а также администрации Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу родильного дома №3.

"Для сотрудников роддома предстоящая конференция – это возможность подвести некоторые итоги профессиональной деятельности и поделиться своими наблюдениями, наработками и достижениями с коллегами", – отмечает главный врач роддома №3 Светлана Сагайдачная.

Участники конференции смогут услышать доклады профессионалов высокого ранга в сфере медицины и узнать новую информацию по теме гинекологии и акушерства.

Благодаря медицинскому прогрессу в сфере охраны материнства и детства, которому, в том числе, способствует проведение таких мероприятий, материнская смертность во время родов за период 1990-2016 гг. снизилась почти на 44%.

На конференции выступят ведущие специалисты из нескольких регионов страны. Стартовой точкой мероприятия станет мастер-класс на тему родов с использованием вспомогательных аппаратов "Современный взгляд на вакуум-экстракцию", всем участникам которого будут выданы сертификаты. Он пройдет в четверг, 19 января, в отделе женской консультации роддома, по адресу Калинина, 55, и продлится два часа: с 13.00 до 15.00. Проведёт мастер-класс доктор медицинских наук, профессор, руководитель родильного отделения НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, врач акушер-гинеколог высшей категории Татьяна Кузьминых (г. Санкт-Петербург).

Кроме того в ходе двухдневной конференции будут выступать специалисты по работам акушерско-гинекологической службы, профессоры кафедры ТГМУ и кафедры перинатальной и репродуктивной медицины ИГМАПО, а также представители КГКУЗ "Владивостокское патологоанатомическое бюро". Выступление докладчиков состоится в пятницу, 20 января, в большом зале главного корпуса ТГМУ, по адресу пр. Острякова, 2.

Для участия в конференции специалистам необходимо пройти регистрацию, которая так же будет проводиться 20 января в ТГМУ с 9.15 до 10.00.