Прошел год с момента смерти известного приморского ювелира Вадима Кугай

Год назад в трескучие январские морозы ушел в лучший мир 58-летний приморский ювелир, собиратель, коллекционер и камнерез Вадим Кугай. Его памяти ЕНВ посвящает эти воспоминания о друге.

Бывший заведующий лабораторией по художественной обработке камня ДВГТУ многие годы – с 16 лет до самой смерти 19 января 2016 года коллекционировал и собирал – господи, да чего только не собирал, а после перепродавал или просто раздавал Вадим Георгиевич. То это были талончики (товарные, периода полураспада СССР), потом начиналась охота за китайскими вазами (в коллекции одно время числились розданные затем по знакомым 52 штуки), а еще - марки, монеты, минералы, амулеты...

Вадим не раз вспоминал: он, выросший при бабушке в глухой украинской деревне и закончивший школу на далеком от цивилизации Сахалине паренек в середине семидесятых приехал неожиданно, пожалуй, даже для себя - поступать в Дальневосточный госуниверситет. И неожиданно увидел, что коллекционеры и собиратели Владивостока охочи до привезенных им издалека грошовых сувениров – марок, календариков, открыток и конвертов.

Втаривал я все это по выходным у стен ДК ДВЖД на "перваке" нередко за гроши, иногда фартило, частенько сам покупался и брал фуфло – опыта-то не было. Да и интерес у меня, студента был в общем-то меркантильный: выпить, считай, на халяву да заработать рубль-два не горбатясь.

Долгие годы, впрочем, Вадиму было не до коллекций: после службы трудился на заводе "Металлист", потом зарабатывал жилье строителем на возведении "белого дома", потом учился ювелирному мастерству, обработке камня, от которых в начала 90-ых Кугай плавно "перетек" к системному собирательству.

Как рассказывал сам Вадим, коллекционеры разные бывают. Кто-то всю жизнь собирает что-то одно – нумизматы – монеты, бонисты – бумаги, а у Вадима Георгиевича своей "темы" спокон веков не было, был по жизни винегрет, была охота за редкостями: не пригодится – так продам или выменяю.

В студенчестве моей темой были монеты России – и царские, и советские; вся коллекция умещалась в паре кляссеров и одном пиджачном кармане. Позже бумаги собирал по теме "Владивосток", частные выпуски. Медные пятаки Руси я уже в девяностые собирал, больших размеров - Екатерины II, Елизаветы, Александра I. Собрал штук триста с лишним – стало невозможно найти экземпляров, которых нет в коллекции. Я их продал, купил машину хорошую.

Коллекционировать интересно. Причем довольно часто коллекционеры меняют увлечение – либо потому что коллекция уже собрана, либо нет финансовых возможностей. У меня есть маленькая коллекция марочек с изображением монет, орденов и медалей, есть коллекция марок с изображением минералов, есть (и не одна) коллекция минералов. Собираю все, что нравится. А что собирать - зависит от склада характера. Многие люди верят в талисманы, амулеты… У меня брелок для ключей с сихотэ-алинским метеоритом. Само слово "амулет" мне давно в душу запало...

Из последнего интервью

Амулетом может быть что угодно – какая-то вещь, которая принесла удачу – счастливые носки или пиджак?

Нет, это талисман. Помните - "храни меня мой талисман" - у Пушкина был перстень с камнем, для него это был талисман. Любая вещь, в которую человек верит, может быть талисманом – шарфик, носки. А амулет – это специально сделанный предмет, который несет защитную или благопожелательную функцию. Амулеты восточного происхождения. В Китае до династии Чжоу ходили как мерило ценности колокольчики, которые потом стилизовались и превратились в "колокольчик в разрезе", формой напоминающий японский мостик. Во времена узурпатора Ван Мана произошло разделение функций амулета и монеты. Он выпустил одну монету для всего Китая, запретил старые формы денег, которые можно было и дарить, и менять на товар. С 458 года до нашей эры появилось разделение – монеты как средства платежа и амулета для подарка. Причем изготавливались они и правительством, и народом. Китайцы – единственный народ в мире, который плавил монеты у себя дома или в сарае. Были амулеты из нефрита, из свинца, из железа, из бронзы, из латуни.

Среди коллекционеров есть разногласия – что можно, а что нельзя собирать?

Мы, коллекционеры старой закалки, критикуем тех, кто собирает телефонные карточки – считаем, что это все равно, что собирать фантики от конфет. Мы думаем, что это несерьезно, но в Европе, в Америке изданы каталоги, в которых есть все карточки с указанием цен, некоторые экземпляры очень дорогие. А вот наш коллеционер Виктор Полуянов однажды подарил музею 450 разных кирпичей, видать, жена поставила условие – либо я, либо кирпичи.

Китайские амулеты, например, распространены так же широко, как христианские крестики. Их отличие в одном - китайский оберег защищает хозяина не вообще, а избирательно. Есть амулеты от сглаза, от болезней, покровители в учебе, делах или торговле. Китайские амулеты изготавливались в определенной веками традиции. В последнее время все больший интерес коллекционеров вызывают металлические амулеты Китая.



Их производство во все века было поставлено на поток. Амулеты лили сотнями по единому стандарту многие монетные дворы государств и княжеств. Сегодня достаточно просто установить: когда и кто лил такой оберег. Формы делали про помощи уже отлитых амулетов - соответственно, с годами рисунок терял четкость: металл усаживался, т.е. с веками отливка становилась все меньше. При этом многие амулеты на одну тему (например, с иероглифом "фу" - счастье, у которого в китайской каллиграфии ровно сто написаний!) отличаются друг от друга как небо и земля.



Такое разнообразие объясняется просто: часто амулет делался в единственном экземпляре. Ведь китайцы занимались литьем почти в каждом дворе - очаг, горшок-тигель, примитивная воздуходувка. Кидай в огонь монету и выплавляй что душе угодно - хоть дракона, хоть коня.



Наиболее распространенными являются ажурные "самоплавы" с фантастическими животными или драконами и монетовидные амулеты. Одна их сторона оставалась монетой - на другой процарапывался или вырезался "сюжет" амулета.



Китайцы носили такие символы везде - на шее, на поясе, пришивали к одежде; считалось, чем их больше, тем защищеннее человек. Поэтому амулеты дарились и носились с детства. Сначала простейшие - монетовидные, для здоровья и долгих лет. С годами человек становился обладателем разнообразных амулетов, в том числе каллиграфических (письмо иероглифов было настоящим искусством древней страны), с пожеланиями типа "Да будет дом ваш полон золота и нефрита".



Исследования восточных амулетов - совсем молодая наука. В России и Приморье всего несколько истинных знатоков мелкой азиатской пластики. А завозятся к нам из КНР в основном отлитые "вчера" подделки под старину. В Приморье, впрочем, пусть редко, но встречаются амулеты здешних коренных народностей, а также "копанина" - найденные при раскопках амулеты средневековых приморцев - бохайцев и чжурчженей. Впрочем, многие из них завезли в наш край на продажу, как европейцы в Америку "бусы для туземцев", предприимчивые китайцы средних веков!



Наиболее редкими сегодня стали самые старые китайские амулеты - из золотых или серебряных монет. Впрочем, в мире модны китайские амулеты из самых разных металлов - ценны не только возраст и назначение, но и качество и красота отливки, а также редкость амулетов этого вида. А коллекционирование, поиск и продажа амулетов стали весьма прибыльным бизнесом на родине амулетов и вообще в Азии. Стоимость средневекового китайского амулета (несколько грамм бронзы, пара заключенных в него молитв или заклинаний, сотни веков истории) колеблется в пределах от одного до нескольких тысяч долларов.

Кстати, ушел Вадим Георгиевич от нас после нескольких лет болезни и без доллара, сиречь - гроша в кармане. Впрочем, он молодец – сумел поднять на крыло много талантливых учеников. А главное – построить не один хороший дом, посадить десятки плодовых деревьев на Весенней и в Анисимовке, вырастить сыновей.