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Общество

19 января 2017, 14:50
Только 19% дальневосточников регулярно задумываются над качеством потребляемого алкоголя

Только 19% дальневосточников регулярно задумываются над качеством потребляемого алкоголя

К такому выводу пришли специалисты центра социальных инноваций "Чёрный куб", опросившие с конца прошлого года 8200 респондентов на Дальнем Востоке

Конец 2016 года в России омрачился страшной трагедией в городе Иркутске, в результате которой более 70 человек погибли в результате отравления спиртосодержащим лосьоном для чистки ванн "Боярышник". То, что "Боярышник" употребляют внутрь, ввиду его дешевизны, известно давно. Количество жертв метаноловой партии лосьона говорит о том, что, к сожалению, из-за сложного финансового положения многих наших соотечественников, а также из-за высокой степени алкоголизации в обществе, граждане по-прежнему не задумываются о происхождении и даже о назначении спиртосодержащей продукции. Это подтвердили и результаты социологического исследования Центра социальных инноваций "Чёрный куб", проведенного накануне в субъектах Дальневосточного федерального округа, сообщает ЕНВ.

По оценкам исследовательской организации, только 19% дальневосточников регулярно задумываются о качестве потребляемого алкоголя. 72% респондентов вспоминают о проблеме некачественного алкоголя редко, а 9% жителей Дальнего Востока эта проблема не беспокоит вовсе.

Из 8200 опрошенных жителей региона 4% сказали о том, что совсем не употребляют алкоголь. Из тех, кто хотя бы несколько раз в год употребляет алкоголь, 27% пьют исключительно слабоалкольные напитки, такие как пиво, вино или шампанское.

Специалистов Центра социальных инноваций "Чёрный куб" интересовал вопрос о том, что делают респонденты для того, чтобы избежать употребления контрафактного алкоголя. 42% респондентов отметили, что для этого они покупают алкогольную продукцию исключительно в крупных или хорошо знакомых магазинах, а 14% — что приобретают товар в алкомаркетах. Еще 41% опрошенных отметили, что всегда обращают внимание на наличие акцизной марки и покупают алкогольную продукцию только при условии ее наличия. 4% дальневосточников сказали, что сами делают алкоголь или берут его у знакомых "производителей". В то же время, девятая часть респондентов призналась, что они никак не проверяют купленный алкоголь на качество.

Метки: алкоголь, исследование

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