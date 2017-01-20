Китай планирует в 2018 году завершить разработку высокоскоростного морозоустойчивого поезда

Китайский производитель определил предварительный график разработки морозоустойчивого состава, который будет эксплуатироваться на строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

В соответствии с графиком в 2017 году китайская сторона ускорит продвижение различных проектов по разработке морозоустойчивого состава, при том один из акцентов будет поставлен на решение вопроса интеллектуальной собственности в Российском агентстве интеллектуальной собственности. В 2018 году разработка нового состава должна быть завершена и начато его тестирование. Об этом стало известно на сессии Собрания народных представителей провинции Цзилинь прошедшей на днях в городе Чанчунь.

Напомним, что разработчиком нового состава выступает дочерняя компания китайского гиганта по производству высокоскоростных составов "Чжунчэ" - CRRC Changchun railway vehicles, которая базируется в городе Чанчунь.

В 2014 году Китай и Россия подписали меморандум о развитии высокоскоростных железных дорог, согласно которому стороны разрабатывают проект Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва-Пекин, включающего приоритетный проект ВСМ Москва-Казань.

В ноябре 2015 года корпорация CRRC и российская компания "Скоростные магистрали" РЖД договорились о создании совместного предприятия по техническому обеспечению и производству на территории России. В том числе китайская сторона несет ответственность за техническое обеспечение.

Как стало известно на сессии, в настоящее время китайская компания активно ведет консультации с российской стороной по вопросам капиталовложений, способов сотрудничества и технологических условий, а также проводит ряд технических обоснований и экспериментов.

Как отметил один из главных инженеров компании CRRC Changchun railway vehicles, для проекта ВСМ в России главным "вызовом" является экстремально низкая температура. По его словам, если в Китае высокоскоростные поезда могут нормально функционировать при минимальной температуре минус 40 градусов Цельсия, то для работы в России они должны быть способны выдерживать испытание морозом до 50 градусов ниже нуля.

Чтобы адаптировать поезд к суровому российскому климату, китайским разработчикам необходимо провести целенаправленные исследования и эксперименты в отношении всех систем поезда - от кузова, ходовой части вагона и системы управления дверьми до гигиенического обеспечения и объектов обслуживания.

Кроме климатических условий, состав должен быть разработан в соответствии с ширококолейным стандартом железных дорог России - 1520 мм. Проектная максимальная скорость движения экспресса - 360 км/час, допустимое количество пассажиров состава из 12 вагонов - 720 человек.

Следует отметить, что компания CRRC Changchun railway vehicles имеет большой опыт в области разработки высокоскоростных составов, ориентированных на холодные районы в высоких широтах. В декабре 2012 года на северо-востоке Китая была сдана в эксплуатацию высокоскоростная магистраль Харбин-Далянь - первая в стране ВСМ, проходящая через холодный регион в высоких широтах. По ней курсируют составы типа CRH380BG, разработанные именно этой компанией.