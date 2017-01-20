Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"

С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может абсолютно бесплатно в любом из девяти субъектов Дальневосточного федерального округа получить в пользование гектар земли на члена семьи сроком на 5 лет с возможностью последующего оформления участка в собственность, в том числе, на безвозмездной основе. О том, как это можно сделать и для чего вообще власти страны пошли на подобный шаг, корреспондент ЕНВ побеседовал с управляющим партнером юридической службы Центра социальных инноваций "Чёрный куб", членом президиума дальневосточного отделения Ассоциации юристов России Виктором Помеловым.

Виктор Валерьевич, расскажите нам, в связи с чем в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока появилась идея о предоставлении в пользование гражданам России одного гектара на члена семьи на территории региона, причем абсолютно бесплатно?

Реализацию программы "дальневосточного гектара" следует рассматривать в качестве одного из инструментов современной восточной федеральной политики по привлечению человеческих ресурсов и повышению деловой активности на Востоке России. Посудите сами: на территории 36% от площади Российской Федерации проживает 4% ее жителей. Плотность населения в федеральном округе составляет 1 человек на квадратный километр. Наши восточноазиатские коллеги, за относительно короткое время прошедшие огромный путь от периферийной аграрной экономики к региону с наиболее высокими показателями экономического роста в мире, искренне не понимают, за счет чего российское правительство будет встраивать Дальний Восток в Азиатско-Тихоокеанское экономическое пространство в качестве одного из ведущих центров этого макрорегиона.

Предложенные правительством режимы территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, конечно, способны создать мощный диверсифицированный экономический кластер на Дальнем Востоке, что мы уже сегодня можем видеть, а также укрепить экономические связи региона с партнерами из стран АТР, но для реализации поставленных президентом страны задач одного лишь создания беспрецедентных условий не только для России, но и для Азиатско-Тихоокеанского региона, будет не достаточно. Азиатский бизнес, как и любой другой, работает согласно давно сформулированным в науке и практике законам. Ему нужен потребитель, причем не просто потребитель в виде проживающего населения, а именно активный слой потребителей, которым систематически нужны различные товары и услуги не для личных бытовых нужд, а для поддержания своей деятельности. Так вот программа "дальневосточного гектара" направлена именно на создание такого слоя граждан именно на Дальнем Востоке России, для того чтобы федеральный округ характеризовался не только развитым производственным потенциалом, но и населением, способным воспользоваться преимуществами российского Дальнего Востока, территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, способным вести активную предпринимательскую деятельность, в том числе, международную.

Как этому способствует предоставление "дальневосточного гектара"?

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно части 6 статьи 8 закона, граждане вправе использовать предоставленный ему в безвозмездное пользование земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, огородничества, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности с учетом существующих ограничений прав на землю и возможности сочетания таких видов использования земельного участка с деятельностью, осуществляемой на смежных земельных участках. Кроме того, получивший в пользование участок гражданин может использовать, охранять, защищать, воспроизводить леса, расположенные на нем в соответствии с лесным законодательством РФ. Граждане при оформлении земли могут указать в качестве вида разрешенного использования заготовку древесины и вести предпринимательскую деятельность. Кроме того, леса на участках можно использовать любым другим способом, обозначенным среди видов использования лесов в статей 25 Лесного кодекса РФ.

Таким образом, просто взять в пользование "дальневосточный гектар" - мало. Надо его еще активно эксплуатировать, т.е. развивать там какое-то хозяйство. Спустя год через сайт предстоит выслать уведомление, как осваивается гектар. По прошествии еще двух лет придется уже заполнять декларацию. А если через отведенные пять лет выяснится, что на той земле хозяин ничего не делает, то договор безвозмездного пользования земельным участком будет расторгнут в одностороннем порядке.

А если гражданин действительно занимается разрешенной деятельностью на выделенном участке?

По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком гражданин получает право подать заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет. Согласно закону о дальневосточном гектаре, по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование гражданину по его выбору при отсутствии оснований для отказа, участок предоставляется либо в аренду, либо в собственность бесплатно, либо в собственность за плату. Собственность за плату предусмотрена законодателем только в двух случаях, прописанных в пунктах 9 и 10 статьи 10 Закона.

Речь идет, во-первых, о случае, когда участок отдавался в безвозмездное пользование на пять лет по договору с двумя и более гражданами и, в случае отказа от пользования землей одним из них, либо его смерти при отсутствии наследников, размер участка составляет более гектара на человека. Во-вторых, договор купли-продажи составляется при условии, что одним участком гражданин пользовался на основании договора, а вторым по праву наследства, и общая площадь этих участков превышает один гектар на человека. Поэтому в большинстве случаев, граждане которые пользовались участком в течение пяти лет и занимались на нем установленным видом деятельности, получат свой "гектар" безвозмездно в собственность или в аренду.

Виктор Валерьевич, Вы упомянули об условиях отказа предоставления участка. Каковы эти условия?

Во-первых, если вы подаете заявление до 1 февраля 2017 года, то вы должны быть зарегистрированы в том субъекте Дальнего Востока РФ, в котором хотите взять в пользование участок. С 1 февраля достаточным условием является ваше российское гражданство. При этом, площадь испрашиваемого не должна превышать площадь одного гектара на каждого гражданина. То есть, если у вас семья из двух человек, то площадь участка не должна превышать двух гектаров. Согласно статье 8 Закона, рассчитывать на оформление участка в собственность или в аренду по истечении пяти лет безвозмездного пользования не смогут граждане, нарушившие требования земельного или лесного законодательства и не устранившие замечания соответствующих надзорных органов в установленный предписанием в срок. Закон устанавливает также ряд требований к самим участкам, но поскольку эти участки выбираются при помощи федеральной информационной системы "На Дальний Восток", в ней уже данные положения учтены.

Допустим, гражданин хочет получить в пользование "дальневосточный гектар". Как ему это сделать?

Для этого необходимо заполнить заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, в нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, СНИЛС. Также должны быть кадастровый номер испрашиваемого участка, его площадь, при условии что он уже образован, если нет – то необходимо указать номера участков, из которых он будет образован, если сведения о них есть в Государственном кадастре недвижимости. Кроме прочего, гражданин в заявлении должен указать свои контактные данные: почтовый адрес и/ или адрес электронной почты, а также способ направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком и иных документов, предусмотренных Законом.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, схему размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и, конечно, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается представитель заявителя. С одним заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан.

Заявление можно подать тремя способами: через уполномоченный орган местного самоуправления (лично или на бумажном носителе), через орган регистрации прав, через федеральную информационную систему "На Дальний Восток" с использованием своего личного кабинета на портале "Госуслуги". В течение семи рабочих дней уполномоченный орган рассматривает заявление, далее при положительном решении в течение 20 дней подготавливает проект договора, затем в течение 30 дней гражданин должен заключить договор. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных виде или видах разрешенного использования земельного участка.

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" оказывает услуги по правовому сопровождению и консультированию при купле-продаже, аренде, заключении договора на безвозмездное пользование земельными участками. Если граждане хотят получить "дальневосточный гектар" они также могут обратиться в наш центр.

Виктор Валерьевич, бывали ли в вашей практике случаи, когда чьи-то неоформленные участки, на которых ведется деятельность, занимались гражданами, которые получили ту же самую землю на основании договора о безвозмездном пользовании?

Такие случаи уже были. Мы неоднократно предупреждали граждан о рисках владения незарегистрированным участком. Данная правовая коллизия имеет место, если участок был куплен до введения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), сведения о договоре купли-продажи или аренды тогда заносились в Государственный кадастр недвижимости (ГКН), но, при этом, необходимо было регистрировать договор в центре регистрации. Если этого не было сделано, то в ФИС "На Дальнем Востоке" ваш участок может оказаться среди доступных для получения "дальневосточного гектара". Поэтому необходимо срочно регистрировать такие участки. Наш центр также занимается данными видами услуг.