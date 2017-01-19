В Приморье за получение взятки осужден бывший сотрудник таможни

Мировым судьей города Артема Приморского края постановлен обвинительный приговор в отношении бывшего инспектора Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 (получение взятки), двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

Судом установлено, что с марта по июнь 2016 года обвиняемый получал взятки за беспрепятственный ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза и непривлечение граждан к административной ответственности.

Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила около 20 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.