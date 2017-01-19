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Общество

18 января 2017, 19:20
Приморье готовится к Крещению

Приморье готовится к Крещению

Желающие приобщиться к обряду безопасным путём смогут получить святую воду в церкви

В православный праздник жители Владивостока останутся без традиционной проруби в центре города в районе Спортивной набережной, но смогут провести обряд омовения в подготовленной купели в районе Санаторной, сообщает ЕНВ.

Ежегодно в Приморье организовывают десятки мест, где местные жители могут причаститься к религиозному обряду. Наступивший год не стал исключением. Ко дню Крещения на территории Приморского края организуют 27 купелей, одна из которых будет находиться во Владивостоке.

"В целях безопасности граждан, в день празднования, 19 января около каждой проруби будет организовано дежурство сотрудников МЧС и скорой помощи. Также слежением за порядком будут заниматься полицейские", – сообщил главный специалист пресс-службы МЧС по Приморскому краю корреспонденту ЕНВ по телефону.

Обряд омовения не является безопасным, поэтому всем, кто будет окунаться в ледяную воду, необходимо быть аккуратными и следовать рекомендациям врачей, – отметили в МЧС.

К рекомендациям медиков относятся советы не употреблять алкогольные напитки до и после ныряний, что  может нанести серьёзный вред здоровью, воздержаться от купания в проруби людям с заболеваниями и слабым иммунитетом. Также врачи предупреждают о том, что детям, беременным женщинам и инвалидам погружения в холодную воду принесут скорее вред, чем пользу.

Желающие приобщиться к обряду безопасным путём смогут получить святую воду в церкви.

МЧС опубликовало полный список мест, где будут расположены купели:

  • г. Владивосток, Станция Санаторная, Амурский залив
  • Партизанский муниципальный район с. Екатериновка, р. Партизанская
  • Шкотовский муниципальный район, п. Шкотово, территория церкви
  • ГО Б.Камень Территория церкви г. Большой Камень
  • ГО ЗАТО Фокино г. Фокино территория церкви
  • ГО ЗАТО Фокино п. Дунай, территория церкви
  • Лесозаводский муниципальный район г. Лесозаводск, р. Уссури
  • Кировский муниципальный район, п. Кировский, р.Уссури
  • Кировский муниципальный район, п. Горные Ключи, р. Уссури
  • Дальнегорский городской округ, г. Дальнегорск, ул. Набережная 15, р.Рудная
  • Чугуевский муниципальный район, с. Чугуевка, р. Уссури, зона отдыха "Сосенки"
  • Дальнереченский ГО, г. Дальнереченск, река Б.Уссурка,
  • ул. Береговая район городского пляжа
  • Артемовский городской округ, ТУ села Кневичи река в с. Ясном,
  • Артемовский городской округ, п. Угловое, территория храма Покрова Пресвятой Богородицы
  • ГО Спасск-Дальний, оз. Петросянцево
  • Яковлевский муниципальный район, р. Арсеньевка (Покровский мост), а/д "Яковлевка-Покровка".
  • Арсеньевский городской округ, р. Арсеньевка, район моста по трассе на с. Чернышевка Анучинского района
  • Ханкайский район с. Астраханка оз. Ханка
  • Хорольский район, с.Благодатное, Благодатненское водохранилище
  • Хасанский муниципальный район, пгт.Славянка, бухта Славянка
  • Пожарский муниципальный р-н, п. Лучегорск, территория церкви
  • Кавалеровский муниципальный район, п.Кавалерово, р.Кавалеровка
  • Тернейский муниципальный район, пгт. Терней, река Падь Устюгова 0,5 км вверх по течению от устья
  • Тернейский муниципальный район, п. Пластун, территория церкви
  • Уссурийский ГО, с. Борисовка Водохранилище "Кугуки"
  • Надеждинский муниципальный район п. Соловей – Ключ, озеро

Метки: крещение, МЧС

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