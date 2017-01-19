Приморье готовится к Крещению

В православный праздник жители Владивостока останутся без традиционной проруби в центре города в районе Спортивной набережной, но смогут провести обряд омовения в подготовленной купели в районе Санаторной, сообщает ЕНВ.
Ежегодно в Приморье организовывают десятки мест, где местные жители могут причаститься к религиозному обряду. Наступивший год не стал исключением. Ко дню Крещения на территории Приморского края организуют 27 купелей, одна из которых будет находиться во Владивостоке.
"В целях безопасности граждан, в день празднования, 19 января около каждой проруби будет организовано дежурство сотрудников МЧС и скорой помощи. Также слежением за порядком будут заниматься полицейские", – сообщил главный специалист пресс-службы МЧС по Приморскому краю корреспонденту ЕНВ по телефону.
Обряд омовения не является безопасным, поэтому всем, кто будет окунаться в ледяную воду, необходимо быть аккуратными и следовать рекомендациям врачей, – отметили в МЧС.
К рекомендациям медиков относятся советы не употреблять алкогольные напитки до и после ныряний, что может нанести серьёзный вред здоровью, воздержаться от купания в проруби людям с заболеваниями и слабым иммунитетом. Также врачи предупреждают о том, что детям, беременным женщинам и инвалидам погружения в холодную воду принесут скорее вред, чем пользу.
Желающие приобщиться к обряду безопасным путём смогут получить святую воду в церкви.
МЧС опубликовало полный список мест, где будут расположены купели:
- г. Владивосток, Станция Санаторная, Амурский залив
- Партизанский муниципальный район с. Екатериновка, р. Партизанская
- Шкотовский муниципальный район, п. Шкотово, территория церкви
- ГО Б.Камень Территория церкви г. Большой Камень
- ГО ЗАТО Фокино г. Фокино территория церкви
- ГО ЗАТО Фокино п. Дунай, территория церкви
- Лесозаводский муниципальный район г. Лесозаводск, р. Уссури
- Кировский муниципальный район, п. Кировский, р.Уссури
- Кировский муниципальный район, п. Горные Ключи, р. Уссури
- Дальнегорский городской округ, г. Дальнегорск, ул. Набережная 15, р.Рудная
- Чугуевский муниципальный район, с. Чугуевка, р. Уссури, зона отдыха "Сосенки"
- Дальнереченский ГО, г. Дальнереченск, река Б.Уссурка,
- ул. Береговая район городского пляжа
- Артемовский городской округ, ТУ села Кневичи река в с. Ясном,
- Артемовский городской округ, п. Угловое, территория храма Покрова Пресвятой Богородицы
- ГО Спасск-Дальний, оз. Петросянцево
- Яковлевский муниципальный район, р. Арсеньевка (Покровский мост), а/д "Яковлевка-Покровка".
- Арсеньевский городской округ, р. Арсеньевка, район моста по трассе на с. Чернышевка Анучинского района
- Ханкайский район с. Астраханка оз. Ханка
- Хорольский район, с.Благодатное, Благодатненское водохранилище
- Хасанский муниципальный район, пгт.Славянка, бухта Славянка
- Пожарский муниципальный р-н, п. Лучегорск, территория церкви
- Кавалеровский муниципальный район, п.Кавалерово, р.Кавалеровка
- Тернейский муниципальный район, пгт. Терней, река Падь Устюгова 0,5 км вверх по течению от устья
- Тернейский муниципальный район, п. Пластун, территория церкви
- Уссурийский ГО, с. Борисовка Водохранилище "Кугуки"
- Надеждинский муниципальный район п. Соловей – Ключ, озеро