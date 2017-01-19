Приморье готовится к Крещению

В православный праздник жители Владивостока останутся без традиционной проруби в центре города в районе Спортивной набережной, но смогут провести обряд омовения в подготовленной купели в районе Санаторной, сообщает ЕНВ.

Ежегодно в Приморье организовывают десятки мест, где местные жители могут причаститься к религиозному обряду. Наступивший год не стал исключением. Ко дню Крещения на территории Приморского края организуют 27 купелей, одна из которых будет находиться во Владивостоке.

"В целях безопасности граждан, в день празднования, 19 января около каждой проруби будет организовано дежурство сотрудников МЧС и скорой помощи. Также слежением за порядком будут заниматься полицейские", – сообщил главный специалист пресс-службы МЧС по Приморскому краю корреспонденту ЕНВ по телефону.

Обряд омовения не является безопасным, поэтому всем, кто будет окунаться в ледяную воду, необходимо быть аккуратными и следовать рекомендациям врачей, – отметили в МЧС.

К рекомендациям медиков относятся советы не употреблять алкогольные напитки до и после ныряний, что может нанести серьёзный вред здоровью, воздержаться от купания в проруби людям с заболеваниями и слабым иммунитетом. Также врачи предупреждают о том, что детям, беременным женщинам и инвалидам погружения в холодную воду принесут скорее вред, чем пользу.

Желающие приобщиться к обряду безопасным путём смогут получить святую воду в церкви.

МЧС опубликовало полный список мест, где будут расположены купели: