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Общество

18 января 2017, 16:40
В приморье произошло ДТП на железнодорожном переезде
В приморье произошло ДТП на железнодорожном переезде

В Приморье произошло ДТП на железнодорожном переезде

Авария не повлияла на график движения пассажирских поездов

На железнодорожном переезде перегона Смоляниново – Новонежино Партизанской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры водитель легкового автомобиля TOYOTA "Ipsum"  выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом, сообщает ЕНВ.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП водитель 1971 г.р. не пострадал, автомобиль серьёзно повреждён.

На график движения пассажирских поездов данное происшествие не повлияло.

В текущем году это первое дорожно-транспортное происшествие на железнодорожных переездах полигона Дальневосточной железной дороги. Следует отметить, что причиной всех ДТП является нарушение водителями автомобилей п. 15.3 Правил дорожного движения ("Выезд на переезд при запрещающих сигналах светофора перед приближающимся поездом").

Руководство Дальневосточной железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств с убедительной просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при движении через железнодорожный переезд.

Метки: ДТП, РЖД

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