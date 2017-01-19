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Общество

18 января 2017, 17:50
МЧС обеспечивают безопасность во время крещенских мероприятий в Приморье

МЧС обеспечат безопасность во время крещенских мероприятий в Приморье

Во избежание несчастных случаев совершать обряды купания только в оборудованных местах

В преддверии праздника Крещения Господня сотрудники  МЧС проводят активную профилактическую работу в учреждениях "Русской православной церкви" и обеспечивают безопасность во время купаний. Данные мероприятия проводятся в Приморском крае повсеместно: в Спасском, Партизанском, Пограничном, Кировском и других муниципальных районах и городских округах. Главная  задача сотрудников "чрезвычайного" ведомства сделать крещенские мероприятия безопасными, сообщает ЕНВ со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю .

Так, сотрудники отдела надзорной деятельности Находкинского городского округа напоминают священнослужителям и прихожанам о соблюдении мер пожарной безопасности и правилах поведения  при возникновении пожара, а также правилах безопасности в местах массового купания. Кроме того, специалисты государственного пожарного надзора проводят осмотры помещений, путей эвакуации, прилегающей территории, места расположения противопожарных водоисточников.  Прихожанам, жителям и гостям города сотрудники Госпожарнадзора города Находка рекомендуют быть осторожными на водоёмах, не выходить на лёд в одиночку. Во избежание несчастных случаев совершать обряды купания только в оборудованных местах, где при любой ситуации гражданам будет оказана помощь спасателей.

В Яковлевском районе организованы внеплановые проверки и профилактические беседы на объектах, задействованных в проведении Крещенских мероприятий. В ходе встреч с настоятелями храмов проведены инструктажи о порядке действий по эвакуации людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях, о требованиях пожарной безопасности, необходимости своевременной проверке и перезарядки первичных средств пожаротушения и испытаний на работоспособность систем противопожарной защиты объекта, а также проведён инструктаж о правилах безопасного поведения на льду в период прохождения Крещенских купаний на реке Арсеньевка.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует гражданам  ознакомиться с основными правилами купания в проруби на Крещение.

  • запрещается купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви;
  • запрещается купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
  • запрещается купание детей без присмотра родителей или взрослых;
  • запрещается нырять в воду непосредственно со льда;
  • запрещается загрязнять и засорять купель;
  • запрещается распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • приводить с собой собак и других животных;
  • оставлять на льду стекло и другой мусор;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • подъезжать к купели на автотранспорте.

Кроме того, рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек, запрещается купание группой, в которой одновременно – более 3 человек.

Как подготовиться к крещенскому купанию.

Прежде всего, оцените свои возможности и состояние здоровья. Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.  Раздевайтесь в специально оборудованных палатках для переодевания

Специалисты отдела безопасности людей на водных объектах советуют перед купанием в проруби разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду. На пути к проруби надо помнить, что дорожка может быть скользкой, поэтому идти следует медленно.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не рекомендуется погружаться в прорубь более чем на 2 минуты.

Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте, не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Если с вами ребенок в возрасте до 9 лет, поддерживайте его двумя руками  как при погружении в воду, так и при выходе из купели.

После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

Для укрепления иммунитета и профилактики переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего – из ягод, фруктов.

Метки: крещение, МЧС

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