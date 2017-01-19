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Политика

18 января 2017, 16:20
Амурские депутаты предлагают давать землю фермерам-новичкам без торгов

Амурские депутаты предлагают давать землю фермерам-новичкам без торгов

Сейчас купля-продажа или аренда земли происходит через аукцион

Заксобрание Амурской области внесло в Государственную Думу законопроект о бесконкурсной сдаче в аренду земли фермерам-новичкам,сообщает ЕНВ.

Как пишет "Парламентская газета", законопроект направлен на развитие малых форм хозяйствования, в том числе семейного фермерства, и на сохранение традиционного деревенского уклада. Заключается в поправке к Земельному кодексу: "Участки сельхозназначения государственной или муниципальной собственности, по закону субъекта РФ, могут предоставляться в аренду без проведения торгов впервые зарегистрированным крестьянским (фермерским) хозяйствам — на срок до пяти лет".

Сейчас купля-продажа или аренда такой земли происходит через аукцион, на котором малому предприятию, тем более новому, трудно конкурировать с агрохолдингами.

"Новички нуждаются в экономической и законодательной поддержке государства и местного самоуправления", — считает инициатор законопроекта.

Метки: фермеры

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