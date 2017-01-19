Амурские депутаты предлагают давать землю фермерам-новичкам без торгов

Заксобрание Амурской области внесло в Государственную Думу законопроект о бесконкурсной сдаче в аренду земли фермерам-новичкам,сообщает ЕНВ.

Как пишет "Парламентская газета", законопроект направлен на развитие малых форм хозяйствования, в том числе семейного фермерства, и на сохранение традиционного деревенского уклада. Заключается в поправке к Земельному кодексу: "Участки сельхозназначения государственной или муниципальной собственности, по закону субъекта РФ, могут предоставляться в аренду без проведения торгов впервые зарегистрированным крестьянским (фермерским) хозяйствам — на срок до пяти лет".

Сейчас купля-продажа или аренда такой земли происходит через аукцион, на котором малому предприятию, тем более новому, трудно конкурировать с агрохолдингами.

"Новички нуждаются в экономической и законодательной поддержке государства и местного самоуправления", — считает инициатор законопроекта.