Во Владивостоке приступил к работе генеральный консул КНР

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Лобода провел протокольную встречу с впервые назначенным генеральным консулом Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинем. Это был его первый официальный визит в администрацию Владивостока, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Янь Вэньбинь был назначен на этот пост 19 декабря 2016 года, а генеральное консульство КНР открылось в столице Приморья в сентябре прошлого года. Это явилось резким повышением статуса действовавшего ранее владивостокского отделения генерального консульства Китая в Хабаровске. Теперь Владивосток стал играть еще более важную роль в развитии взаимовыгодных связей с этой соседней страной.

Константин Лобода поздравил Янь Вэньбиня с началом работы в статусе генерального консула КНР во Владивостоке и подчеркнул, что у столицы Приморья сложились с Китаем многолетние добрососедские отношения, которые теперь приобретают еще более динамичный и перспективный характер. Одним из первых побратимов Владивостока стал в 1992 году китайский город Далянь, а в 2011 году был подписан договор о побратимстве столицы Приморья с Яньбянь-Корейским автономным округом Китая. Это подтверждает уверенное развитие экономических, культурных, образовательных, спортивных двусторонних контактов.

Большими совместными событиями, отметил Константин Лобода, будет отмечен и наступивший 2017 год. Одним из главных должно стать подписание договора о побратимских отношениях между Владивостоком, Харбином.

В этой связи генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь рассказал, что именно Харбин является его родным городом, а мэр этого города Сунь Сибинь окончил одну и ту же с ним школу. Поэтому заключение договора о побратимстве приобретает особенно близкий для него характер и гарантирует его самую активную реализацию.

Янь Вэньбинь познакомил также с основными приоритетами своей программы развития сотрудничества с Владивостоком и Приморском краем. Это экономика, наука, образование, транспорт, туризм, гуманитарный контакты. Кстати, в минувшем году был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток с познавательными целями посетили свыше 370 тысяч граждан Китая.

В ходе встречи ее участники обсудили дополнительные возможности и перспективы дальнейшего развития плодотворного сотрудничества Владивостока и Китая, которые предоставляет открытие в столице Приморья генерального консульства этой страны.,