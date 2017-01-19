ОНФ в Приморье выявил незаконную стройку на землях Минобороны РФ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Приморском крае в ходе работы с жалобами и обращениями граждан установили, что в одном из районов Владивостока строится автодорога, при этом работы ведутся в непосредственной близости от лесного массива, где растут редкие и ценные породы деревьев. Указанные земельные участки должны иметь особый правовой статус и охраняться государством, а их хозяйственное освоение возможно только с условием соответствующих ограничений и обременений, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Как сообщил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Юрий Логинов, эксперты Общероссийского народного фронта совместно с представителями экологических организаций выехали на место и осмотрели участок строительства. По результатам мероприятия было сформировано и направлено обращение в органы военной прокуратуры, поскольку, по данным регионального отделения ОНФ, земельные участки, затронутые строительством, относятся к ведомственным землям военного назначения.

В ходе проверки, проведенной военной прокуратурой Владивостокского гарнизона, установлено, что работы ведутся по заказу департамента дорожного строительства Приморского края, строителями осуществляется сооружение местного примыкания к магистральной автодороге Седанка – Патрокл в сторону одного из микрорайонов города. Вместе с тем, надзорным органом подтверждено, что земельные участки, на которых ведется строительство, относятся к землям Министерства обороны России.

"В ходе проведения прокурорской проверки по нашему обращению прокуратура Владивостокского гарнизона установила, что пока ущерба лесным насаждениям при ведении строительных работ не нанесено. Вместе с тем, согласования работ с Минобороны в границах указанного земельного участка краевые власти, по заказу которых ведется строительство, не провели. Указанный случай показывает, что в сфере лесопользования и использования под хозяйственное освоение земельных участков в Приморском крае существуют системные проблемы, о чем мы уже говорили не раз, поскольку даже в рамках краевого госзаказа строительство осуществляется с такими нарушениями", – подчеркнул Юрий Логинов.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, в результате вмешательства военной прокуратуры работы по строительству дороги приостановлены, региональные власти проинформированы о необходимости принятия мер по согласованию проведения работ по строительству объекта. Также прокуратура Владивостока будет проводить отдельную проверку законности выделения указанных земельных участков под строительство и давать оценку действиям чиновников региона.

"Благодаря вмешательству активистов ОНФ приостановлены незаконные работы и ведется разбирательство. Теперь строительство будет продолжено только после получения всех положенных разрешений. В таких условиях угроза редким и ценным лесным породам будет исключена. В вопросах землепользования надо продолжать наводить порядок, и эксперты регионального штаба ОНФ будут этого добиваться", – отметил Логинов.