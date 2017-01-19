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Стиль жизни

18 января 2017, 14:00
Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра даст первый концерт в новом году

Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра даст первый концерт в новом году

За дирижёрским пультом будет Павел Смелков

Первый симфонический концерт на Приморской сцене Мариинского театра в наступившем году состоится 21 января. Прозвучат сочинения Петра Чайковского и Георгия Свиридова. За дирижёрским пультом будет Павел Смелков, сообщает ЕНВ.

В музыкальной литературе теме времён года уделено большое внимание, картины зимы особенно удавались русским композиторам. В XIX веке особо можно выделить творчество Петра Чайковского. Одной из его первых оркестровых работ стала романтическая симфония-путешествие "Зимние грёзы". В этой партитуре композитор сумел изобретательно передать оркестровыми средствами различные приметы русского зимнего пейзажа: шорох позёмки под полозьями саней и позвякивание бубенцов, звон хрустальных сосулек и мерцание новогодних огней.

Классик отечественной музыки прошлого века Георгий Свиридов за основу своих "зимних" произведений взял пушкинские образы зимы. Шесть романсов на стихи великого поэта явились первым серьёзным музыкальным опытом композитора. Цикл вошёл в репертуар ведущих певцов того времени и, по словам самого Свиридова, переменил его жизнь. В центре этого вокального приношения Пушкину — романсы "Зимняя дорога", "К няне" и "Зимний вечер". В программе концерта Симфонического оркестра Приморской сцены также музыкальные иллюстрации Свиридова к кинофильму по пушкинской повести "Метель", которые относятся к числу наиболее известных произведений композитора. Свиридов вдохновился идеей представить не парадную, столичную Россию с заснеженными дворцами и закованными в гранит набережными, а уютную, патриархальную атмосферу старинных дворянских усадеб и имений. Главный образ сюиты, ставший её обрамлением, — удалая тройка, летящая по бескрайним просторам сквозь зимнюю мглу.

Метки: Мариинский театр

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