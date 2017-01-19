"Русал" планирует построить в бухте Ванино глиноземный терминал

Зависящий от импорта глинозема на российские алюминиевые заводы "Русал" планирует построить специализированный терминал в бухте Ванино, откуда и сейчас идет большинство поставок компании на Дальнем Востоке. Но глинозем переваливается сторонним ОАО "Порт Ванино", которое с 2014 года спорит с профильной структурой "Русала" по поводу участков под строительство порта. Партнерство с "Суммой" и глиноземный терминал в Приморье больше не рассматриваются, а компании желательно иметь свой порт, указывают аналитики, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

Входящее в "Русал" ООО "Причал" к концу года должно подготовить проектно-сметную документацию по строительству глиноземного терминала в акватории бухты Ванино, заявил вчера руководитель проекта Дмитрий Ковалев на заседании комиссии при набсовете свободного порта Владивостока (его слова передало ТАСС). "Русал" традиционно перевозит глинозем через Ванино, поскольку это "порт с кратчайшим путем для (его.— "Ъ") предприятий, и здесь есть квалифицированные кадры, которые могут заниматься таким непростым для перевозок продуктом, как глинозем, а собственного порта у компании нет", объяснил он. "Русал" планирует построить терминал на 1,5 млн т в год с возможностью увеличения до 3 млн т. Объем инвестиций — 5,4 млрд руб., из них 2 млрд — от государства, пояснил господин Ковалев. Комиссия одобрила проект "Причала", сообщила Корпорация развития Дальнего Востока.

Ежегодно "Русал" переваливает через порты Дальнего Востока до 1,5 млн из 4-5 млн т импортируемого глинозема, рассказывали ранее собеседники "Ъ". Большая часть дальневосточных поставок компании идет через ОАО "Порт Ванино": за девять месяцев 2016 года он отгрузил 873 тыс. т глинозема. Холдинг En+ Олега Дерипаски, контролирующий 48,13% "Русала", раньше владел 28% порта Ванино, но продал акции в 2013 году "Мечелу", победившему в приватизационных торгах. Но в том же 2013 году порт стал подконтролен офшорам, которые на рынке считают близкими к "Мечелу" и Газпромбанку (в "Мечеле" заявляют, что не имеют отношения к акционерам порта), и АО "Титан", близкому к НПФ "Благосостояние" и ОАО РЖД.

Источники "Ъ", близкие к сделке "Мечела" и En+, ранее говорили, что En+ "продавал пакет в Ванино на условиях сохранения перевалки для "Русала"". В ОАО "Порт Ванино", однако, заявили "Ъ", что "таких обязательств у порта нет и договоренностей тоже не было". "Планы "Русала" по строительству собственного терминала порт оценивает нейтрально, объемы переваливаемого сейчас глинозема есть чем заместить",— говорят в Ванино (основа грузооборота порта — это экспорт угля "Мечела"). Переоборудования не потребуется, так как причал, на котором сейчас размещается глинозем, является универсальным, добавляет представитель порта.

При этом, как следует из картотеки арбитражных дел, порт Ванино и "Причал" с 2014 года оспаривают друг у друга права аренды ряда земельных участков, требуя проведения тендеров администрацией Ванинского района. "Причал" проиграл два суда, порт Ванино выиграл один и проиграл один суд в первой и апелляционной инстанциях. Но компания может подать кассационную жалобу, а источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что порт готовится оспаривать законность решения по предоставлению "Причалу" земли.

В 2014 году стало известно, что "Русал" может построить глиноземный терминал в планируемом порту Зарубино в Приморье (проект группы "Сумма" Зиявудина Магомедова). Но вчера в "Сумме" заявили "Ъ", что переговоров о строительстве специализированного глиноземного терминала сейчас не ведут.

Андрей Лобазов из "Атона" полагает, что если государство софинансирует "Русалу" строительство порта в Ванино, то инвестиции самой компании — около $50 млн в течение нескольких лет — не будут чувствительны для ее бюджета (CAPEX на ближайшие годы оценивается в $500-600 млн). А с учетом возможных разногласий с ОАО "Порт Ванино" создание своего терминала может иметь рациональное основание для "Русала", добавляет аналитик. В "Русале" не ответили на запрос "Ъ".