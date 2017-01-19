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В мире

18 января 2017, 12:50
Отряд боевых кораблей ТОФ завершил заход в порт Пусан

Отряд боевых кораблей ТОФ завершил заход в порт Пусан

Боевые корабли ТОФ выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября 2016 года

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил деловой заход в порт Пусан Республики Корея, сообщает ЕНВ.

 

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования военно-морских сил Республики Корея, мэром города Пусан и генеральным консулом Российской Федерации.

 

Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности города Пусан, и провели ряд совместных спортивных мероприятий с корейскими моряками.

Боевые корабли ТОФ, под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова, выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября 2016 года.

Моряки-тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016" и совершили заход в порт Саттахип Королевства Таиланд. В середине декабря 2016 года совершили заход в порт Вишакхапатнам Республики Индия, и приняли участие в военно-морском  российско-индийском учении "ИНДРА НЭВИ - 2016" в Бенгальском заливе.

В первых числах января 2017 года корабли совершили визит доброй воли в порт Манила (Филлипины). 

Метки: ТОФ

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