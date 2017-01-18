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Экономика

17 января 2017, 20:00
Долги по зарплате перед рабочими "Радиоприбора" снизят за счет продажи непрофильного имущества

Долги по зарплате перед рабочими "Радиоприбора" снизят за счет продажи непрофильного имущества

Это стало главной темой обсуждения двусторонней встречи Губернатора и Прокурора Приморского края

Задолженность приморского предприятия "Радиоприбор" по зарплатам частично погасят за счет реализации непрофильного имущественного комплекса. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи губернатора Приморья Владимира Миклушевского и прокурора края Сергея Бессчасного 17 января, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК. 

Решение вопроса по снижению задолженности приморских предприятий перед их работниками стало одной из ключевых тем, которые обсуждались в ходе рабочей встречи. 

Губернатор Приморья подчеркнул, администрация региона прилагает много усилий для решения этой проблемы. Так, часть задолженности по зарплате сотрудникам приморского завода Радиоприбор погашена за счет средств краевого бюджета – в прошлом году на эти цели направлено 178 миллионов рублей. 

"Это решение было беспрецедентным, но необходимым", – акцентировал Владимир Миклушевский.  

Сергей Бессчасный отметил, что такой шаг со стороны Администрации Приморского края, безусловно, большое подспорье. 

В первом квартале текущего года свои долги перед работниками погасят еще два приморских предприятия – "Саум-1" и "ТМК". 

"Проведены процедуры по реализации имущественного комплекса на каждом из предприятий. В ближайшее время вырученные средства должны будут поступить на расчетные счета для погашения задолженностей", – отметил он.

Аналогичные процедуры по оценке непрофильного имущественного комплекса для его реализации в счет погашения зарплат проведут и на заводе "Радиоприбор", занимающем большую часть в общей структуре задолженностей приморских предприятий. 

"Долги "Радиоприбора" перед работниками составляют 460 миллионов рублей, федеральная служба судебных приставов выделила денежные средства территориальному подразделению на проведение оценки имущественного комплекса и земельных участков, которые не задействованы в процессе выполнения работ и является непрофильными. Полагаю, что за счет их реализации по результатам оценки можно будет погасить часть этой денежной суммы перед людьми", – отметил Сергей Бессчасный. 

Владимир Миклушевский акцентировал, благодаря вмешательству Администрации Приморского края и федеральных коллег "Радиоприбор" заключил трехлетний контракт на выполнение гособоронзаказа на год раньше.

"С нашей стороны были приложены все возможные усилия, чтобы оказавшийся на грани краха частный завод смог продолжить свою производственную деятельность. В этом году предприятие продолжит свою работу, это очень важно", – заявил Губернатор Приморья.

Отметим, трехлетний контракт на выполнение гособоронзаказа заводом "Радиоприбор" был подписан после принятия 26 декабря 2016 года постановления Правительства РФ. В соответствии с контрактом определена производственная программа завода, подготовлен график приема людей.

Метки: Радиоприбор

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