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Общество

17 января 2017, 21:20
Объявлен шорт-лист "Серебряного Лучника" - Дальний Восток

Объявлен шорт-лист "Серебряного Лучника" - Дальний Восток

В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 18 проектов

Определен шорт-лист VI премии на соискание Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. Заявки в семи номинациях принимали с 20 октября по 30 декабря 2016 г. В общей сложности было подано свыше 40 заявок от представителей СМИ, общественных организаций, частных лиц, государственных и коммерческих структур, сообщает ЕНВ.

После технического отбора, которое выявляло соответствие работ требованиям конкурса, осталось 26 проектов.

Больше всего претендентов собрала номинация "Лучший проект в области развития и продвижения территории"— 7."Лучший проект в области корпоративных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности " — 5. "Лучший проект в области корпоративных (бизнес) коммуникаций"  — 4. "Лучший проект внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа"— 4,  "Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ"—  3. "Лучший проект в области развития международных коммуникаций"— 2, "Лучший проект в области благотворительности"— 1.

Далее жюри премии выбрало проекты попавшие в шорт-лист регионального конкурса. Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в турнирной таблице, автоматически стали финалистами премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. 

Кто получит статуэтку лауреата премии "Серебряный Лучник"- Дальний Восток станет известно по итогам Дня открытых презентаций, который состоится 27 января в г. Владивостоке, и будут открыты для всех желающих.

По решению экспертной комиссии, один из проектов-финалистов будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник" и получит право на публичную защиту в Москве.

Лучший проект в области развития и продвижения территорий:

  • Ежегодная гонка на внедорожных мотоциклах Хард Эндуро "На пределе", г. Владивосток
  • Медиапроект "Планета Тайга", г. Комсомольск-на-Амуре
  • Международный фестиваль духовых оркестров "Амурские волны", г. Хабаровск

Лучший проект в области корпоративных коммуникаций и социальной ответственности:

  • Конкурс "Лучший урок письма 2016", г. Владивосток
  • Конкурс на лучший детский рисунок на тему "Электробезопасность в быту и на улице", г. Хабаровск

Лучший проект в области корпоративных (бизнес) коммуникаций:

  • "Запуск новой ВОЛС", г. Хабаровск
  • "Развивая компанию – развиваем регион!", г. Южно-Сахалинск
  • Фестиваль энергосбережения "Вместе Ярче на Дальнем Востоке", г. Владивосток

Лучший проект внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа:

  • Проект "Всех лучше на планете - Амурские электросети!", г. Благовещенск
  • Газета "Новости ЕВРАЗа Находка", г. Находка
  • Проект "Комплекс мер по возвышению имиджа профессии PR-специалиста среди школьников и студентов Дальнего Востока", г. Хабаровск

Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ:

  • Дети предупреждают "Внимание: энергия", г. Благовещенск
  • Комплекс мероприятий "Центра развития робототехники", г. Владивосток
  • Программа социальной поддержки населения "Приморью - достойную жизнь", г. Владивосток

Лучший проект в области развития международных коммуникаций:

  • "Попробуй Тоттори на вкус", г. Владивосток
  • "International Day", г. Владивосток

Лучший проект в области благотворительности:

  • Благотворительный Проект "Белый пароход", г. Хабаровск 

Метки: премия, Серебряный лучник

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