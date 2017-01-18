Объявлен шорт-лист "Серебряного Лучника" - Дальний Восток

В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 18 проектов
Определен шорт-лист VI премии на соискание Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. Заявки в семи номинациях принимали с 20 октября по 30 декабря 2016 г. В общей сложности было подано свыше 40 заявок от представителей СМИ, общественных организаций, частных лиц, государственных и коммерческих структур, сообщает ЕНВ.
После технического отбора, которое выявляло соответствие работ требованиям конкурса, осталось 26 проектов.
Больше всего претендентов собрала номинация "Лучший проект в области развития и продвижения территории"— 7."Лучший проект в области корпоративных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности " — 5. "Лучший проект в области корпоративных (бизнес) коммуникаций" — 4. "Лучший проект внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа"— 4, "Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ"— 3. "Лучший проект в области развития международных коммуникаций"— 2, "Лучший проект в области благотворительности"— 1.
Далее жюри премии выбрало проекты попавшие в шорт-лист регионального конкурса. Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в турнирной таблице, автоматически стали финалистами премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток.
Кто получит статуэтку лауреата премии "Серебряный Лучник"- Дальний Восток станет известно по итогам Дня открытых презентаций, который состоится 27 января в г. Владивостоке, и будут открыты для всех желающих.
По решению экспертной комиссии, один из проектов-финалистов будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник" и получит право на публичную защиту в Москве.
Лучший проект в области развития и продвижения территорий:
Лучший проект в области корпоративных коммуникаций и социальной ответственности:
Лучший проект в области корпоративных (бизнес) коммуникаций:
Лучший проект внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа:
Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ:
Лучший проект в области развития международных коммуникаций:
Лучший проект в области благотворительности:
Метки: премия, Серебряный лучник