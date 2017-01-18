Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

17 января 2017, 18:50
Контрольно-счетная палата Приморья выявила нецелевое использование бюджетных средств

Контрольно-счетная палата Приморья выявила нецелевое использование бюджетных средств

Сумма составила 781 861 рублей

Краевое государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства" привлечено к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, сообщает ЕНВ.

При проведении Контрольно-счетной палатой Приморского края встречного контрольного мероприятия по вопросу эффективности и результативности  использования средств, выделенных в рамках государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы" на подпрограмму "Доступная среда" за 2014 - 2015 годы в краевом государственном автономном учреждении "Центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства" установлено нецелевое использование учреждением бюджетных средств, полученных из краевого бюджета в виде субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием.

В нарушение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного КГАУ "ЦСП-ШВСМ" с департаментом физической культуры и спорта Приморского края, учреждение оплатило за счет полученных субсидий строительно-отделочные работы в коридоре второго этажа, в помещении второго этажа и в шахте лифта, выполненные по гражданско-правовым договорам.

Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 781 861 рублей 00 копеек.

Мировой судья судебного участка № 27 Фрунзенского района г. Владивостока рассмотрел протокол Контрольно-счетной палаты Приморского края и признал КГАУ "ЦСП-ШВСМ"  виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 39 093 рубля 05 копеек.

Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 02.12.2016 постановление мирового судьи судебного участка № 27 Фрунзенского района г. Владивостока оставлено без изменения, а жалоба директора КГАУ "ЦСП-ШВСМ" Баева С.Н. – без удовлетворения.

Метки: спорт, Счетная палата

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Объявлен шорт-лист "Серебряного Лучника" - Дальний ВостокОбъявлен шорт-лист "Серебряного Лучника" - Дальний Восток
вчера, 21:20
В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 18 проектов
Приморские дети побывали в КремлеПриморские дети побывали в Кремле
вчера, 13:40
В юбилейный 2017 год в проекте "Кремлёвская ёлка" приняли участие 30 школьников
Более двух тысяч военнослужащих пополнили Тихоокеанский флотБолее двух тысяч военнослужащих пополнили Тихоокеанский флот
вчера, 11:40
Среди молодых людей более 50% имеют среднее образование

Последние новости

Долги по зарплате перед рабочими "Радиоприбора" снизят за счет продажи непрофильного имуществаДолги по зарплате перед рабочими "Радиоприбора" снизят за счет продажи непрофильного имущества
вчера, 20:00
Это стало главной темой обсуждения двусторонней встречи Губернатора и Прокурора Приморского края
В Приморье мировым судьям увеличат сроки полномочийВ Приморье мировым судьям увеличат сроки полномочий
вчера, 18:10
При первом назначении на должность - с 3 до 5 лет, а при их повторном назначении - с 5 до 10 лет
Ростислав Гольдштейн: Сроки предоставления регионам субсидий на строительство школ надо увеличитьРостислав Гольдштейн: Сроки предоставления регионам субсидий на строительство школ надо увеличить
вчера, 14:30
В Совете Федерации обсудили изменения в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2020 годы

От первого лица

Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+