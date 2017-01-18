Контрольно-счетная палата Приморья выявила нецелевое использование бюджетных средств

Краевое государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства" привлечено к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, сообщает ЕНВ.

При проведении Контрольно-счетной палатой Приморского края встречного контрольного мероприятия по вопросу эффективности и результативности использования средств, выделенных в рамках государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы" на подпрограмму "Доступная среда" за 2014 - 2015 годы в краевом государственном автономном учреждении "Центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства" установлено нецелевое использование учреждением бюджетных средств, полученных из краевого бюджета в виде субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием.

В нарушение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного КГАУ "ЦСП-ШВСМ" с департаментом физической культуры и спорта Приморского края, учреждение оплатило за счет полученных субсидий строительно-отделочные работы в коридоре второго этажа, в помещении второго этажа и в шахте лифта, выполненные по гражданско-правовым договорам.

Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 781 861 рублей 00 копеек.

Мировой судья судебного участка № 27 Фрунзенского района г. Владивостока рассмотрел протокол Контрольно-счетной палаты Приморского края и признал КГАУ "ЦСП-ШВСМ" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 39 093 рубля 05 копеек.

Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 02.12.2016 постановление мирового судьи судебного участка № 27 Фрунзенского района г. Владивостока оставлено без изменения, а жалоба директора КГАУ "ЦСП-ШВСМ" Баева С.Н. – без удовлетворения.