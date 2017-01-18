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Политика

17 января 2017, 14:30
Ростислав Гольдштейн: Сроки предоставления регионам субсидий на строительство школ необходимо увелич

Ростислав Гольдштейн: Сроки предоставления регионам субсидий на строительство школ надо увеличить

В Совете Федерации обсудили изменения в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2020 годы

В понедельник, 16 января, в Совете Федерации обсудили изменения в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2020 годы. Сенатор Ростислав Гольдштейн обратил внимание на условия предоставления и распределения субсидий на софинансирование расходов регионов по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, сообщает ЕНВ.

"Согласно тем правилам, которые предлагаются, будет предусмотрено финансирование строительства школ в течение одного финансового года. Однако, построить школу в отдельных регионах страны, таких как Дальний Восток, крайний Север и приравненные к нему районы, в эти сроки практически невозможно. Более того, для субъектов с низкой бюджетной обеспеченностью – а таких очень много – практически невозможно найти в своей казне достаточно средств для того, чтобы 12 месяцев ударными темпами строить, ввести объекты в эксплуатацию, и только после этого получить возмещение затрат. Поэтому они просто не смогут начать строительство. А это значит, что не будет новых школ, не будет большего числа мест", - отметил Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также подчеркнул, что согласно предлагаемому порядку, даже если небольшие субъекты начнут строительство в текущем году и в силу объективных причин не смогут его завершить, они лишаются права на субсидию в следующем году.

"В этом году страна снова вернулась к 3-х летнему планированию бюджета. Поэтому не вижу никаких сложностей для того, чтобы и сроки предоставление субсидий регионам на строительство новых объектов образования вывести за пределы одного финансового года, - сказал Ростислав Гольдштейн. – Предлагаю изменить указанный норматив и предусмотреть более реалистичные сроки создания новых мест в общеобразовательных школа".

Члены Комитета по бюджету и финансовым рынкам, на котором обсуждался данный вопрос, приняли решение продолжить его обсуждение на Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

В ходе Комиссии позиция сенатора была поддержана министром, таким образом, в порядок предоставления будут внесены изменения в части продления срока. 

Метки: Совет Федерации

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