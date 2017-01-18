Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

17 января 2017, 13:40
Приморские дети побывали в Кремле

Приморские дети побывали в Кремле

В юбилейный 2017 год в проекте "Кремлёвская ёлка" приняли участие 30 школьников

Ежегодно краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" организует поездку приморских детей на новогоднюю елку в Москву. 2017 год стал юбилейным, десятым в значимом социальном проекте, сообщает ЕНВ.

Помощь и поддержку проекту оказали первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, депутат Государственной Думы Сергей Сопчук и руководитель регионального отделения Межрегионального общественного движения "В защиту человека труда" депутат Думы Владивостока Евгений Тесленко.

В юбилейный 2017 год в проекте "Кремлёвская ёлка" приняли участие 30 школьников из Тернейского района, Дальнереченска, Партизанска, Артёма, Находки и Владивостока.

Во время зимних каникул дети Приморья побывали в Москве и посетили Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Организаторы поездки подготовили приморцам настоящий сюрприз, заказав лазерное шоу "Свет великой победы" в зале Славы музея. К экскурсионной программе приморцев присоединился Герой Советского Союза Игорь Чмуров, которому посвящен раздел экспозиции столичного музея о героях афганской войны. В ходе поездки состоялось знакомство тридцати юных приморцев с Красной площадью, ГУМом и московским метрополитеном.  

После недолгой остановки в Москве приморцы вылетели из столицы России в Краснодар для отдыха во Всероссийском детском центре "Орленок". Из Краснодара дети совершили увлекательное автопутешествие в лагерь Штормовой на Черном море. В ходе смены  социально-педагогической направленности "Капитаны морской державы" дети будут отдыхать и учиться, участвовать в увлекательной программе, о которой сами школьники расскажут ЕНВ после возвращения в Приморье. 

Метки: Кремлёвская ёлка

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Долги по зарплате перед рабочими "Радиоприбора" снизят за счет продажи непрофильного имуществаДолги по зарплате перед рабочими "Радиоприбора" снизят за счет продажи непрофильного имущества
вчера, 20:00
Это стало главной темой обсуждения двусторонней встречи Губернатора и Прокурора Приморского края
В Приморье мировым судьям увеличат сроки полномочийВ Приморье мировым судьям увеличат сроки полномочий
вчера, 18:10
При первом назначении на должность - с 3 до 5 лет, а при их повторном назначении - с 5 до 10 лет
Ростислав Гольдштейн: Сроки предоставления регионам субсидий на строительство школ надо увеличитьРостислав Гольдштейн: Сроки предоставления регионам субсидий на строительство школ надо увеличить
вчера, 14:30
В Совете Федерации обсудили изменения в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2020 годы

От первого лица

Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+