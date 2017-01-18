Приморские дети побывали в Кремле

Ежегодно краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" организует поездку приморских детей на новогоднюю елку в Москву. 2017 год стал юбилейным, десятым в значимом социальном проекте, сообщает ЕНВ.

Помощь и поддержку проекту оказали первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, депутат Государственной Думы Сергей Сопчук и руководитель регионального отделения Межрегионального общественного движения "В защиту человека труда" депутат Думы Владивостока Евгений Тесленко.

В юбилейный 2017 год в проекте "Кремлёвская ёлка" приняли участие 30 школьников из Тернейского района, Дальнереченска, Партизанска, Артёма, Находки и Владивостока.

Во время зимних каникул дети Приморья побывали в Москве и посетили Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Организаторы поездки подготовили приморцам настоящий сюрприз, заказав лазерное шоу "Свет великой победы" в зале Славы музея. К экскурсионной программе приморцев присоединился Герой Советского Союза Игорь Чмуров, которому посвящен раздел экспозиции столичного музея о героях афганской войны. В ходе поездки состоялось знакомство тридцати юных приморцев с Красной площадью, ГУМом и московским метрополитеном.

После недолгой остановки в Москве приморцы вылетели из столицы России в Краснодар для отдыха во Всероссийском детском центре "Орленок". Из Краснодара дети совершили увлекательное автопутешествие в лагерь Штормовой на Черном море. В ходе смены социально-педагогической направленности "Капитаны морской державы" дети будут отдыхать и учиться, участвовать в увлекательной программе, о которой сами школьники расскажут ЕНВ после возвращения в Приморье.