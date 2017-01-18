Иван Федоров: Мода, от эмоций к интеллекту

Одни аналитики предрекают в моде перемены на ближайший год и два, а другие смотрят глобально и мыслят поколениями. Какой же следующий шаг в моде для новых поколений? Как совместить эмоции с интеллектом или лучше осознавать "эмоциональный интеллект"? Как модные пророчества повлияют на 200 дизайнеров и более ста предприятий легкой промышленности (в основном в сфере бытового обслуживания), во Владивостоке? Как при этом не отстать от мира моды местным производителям и дизайнерам? На такие вопросы постарался ответить корреспонденту ЕНВ и дать направления эксперт моды Иван Федоров.

Первое. Начните с того, что попробуйте помыслить и прочувствовать современность, заметьте, новую историю моды мы все пишем с вами вместе.

Периодические открытия во Владивостоке торговых точек местной дизайнерской одежды говорит о развитии жизни модного сообщества, но при этом объемы производства местного ранка не велики. Однако ритейл и производитель массовой одежды местного рынка чувствует себя уверенно в продажах. Платья Приморских производителей со средней ценой 2000 рублей улетают, как горячие пирожки с прилавков Владивостокского ритейла, даже без скидки. Об оптимизации цен на одежду массового производства говорить не приходиться, все равно покупают.

Второе. Можно и нужно порадоваться мы начали жить во времена, когда индивидуальный стиль не привилегия только избранных. Одежда носитель информации. Каждый передает о себе информацию в мир. Как говориться "отрази внутренний мир в одежде", а не только статус. Вот актуальный тренд и он сохраниться надолго. Стираются границы, смешиваются стили. Такое положение дел с большим трудом начало свое шествие в современную моду года четыре назад, локально по миру. Примером местного масштаба может служить мой проект "Одежда души", а теперь ему подобные маршируют уверенно по всей планете. Нужно четко запомнить, что каждый человек ответственен за свое настроение. В этом суть "эмоционального интеллекта". В скором времени каждый стилист в регионе, будет говорить об этом, утверждая победу образа отражающего душу.

Индустрия моды теряет свои позиции в ситуации диктата выбора, что кому носить. Однако время покажет. Возможно, найдутся лазейки, как продать то, что тобой не является, не отражает твою суть и настроение. Интеллект являет собой чистый расчет с помощью, которого используются эмоции в продаже одежды. Эмоции заполонили моду и сделали с помощью ее не одно поколение людей богатыми и счастливыми, а так же разорили совершающих необдуманные покупки.

Третье. Современный покупатель социально ответственен и внимателен к процессу производства. Перед покупателем встает вопрос, вредит ли компания производящая его любимую одежду, природе и используется ли нелегальный труд? Именно это является определяющим решением при покупке у нового поколения горожан.

Четвертое. Новый покупатель ценит время и экономит его, требует хорошего обслуживания, предпочитает одежду, отвечающую на современный вызов города.

Пятое. Современная мода дает право относиться к ней по-разному и неоднозначно. Это ли не победа среди правил? Но тренды еще сильны. Посмотрим к чему придем.

Ответьте, что для вас мода? Этим она и будет в настоящем времени для вашей личности. Выбирайте и слагайте свои модные истории. Тем более что ветреным и морским душам мечтателям города у моря знакомы подобные состояния.