Более двух тысяч военнослужащих пополнили Тихоокеанский флот

В ходе осенней призывной кампании на военную службу на Тихоокеанский флот направлено более 2 тысяч граждан. Около одной тысячи новобранцев после обучения в учебном центре ВМФ будут распределены на корабли ТОФ, сообщает ЕНВ.

Среди молодых людей более 14% имеют высшее профессиональное образование, около 30% среднее профессиональное, остальные призывники получили среднее образование. Один житель Приморского края будет проходить службу в научной роте.

Подавляющее число новобранцев до призыва успели поработать на различных производствах или проходили обучение.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершилась 31 декабря 2016 года.