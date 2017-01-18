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Общество

17 января 2017, 11:40
Более двух тысяч военнослужащих пополнили Тихоокеанский флот

Более двух тысяч военнослужащих пополнили Тихоокеанский флот

Среди молодых людей более 50% имеют среднее образование

В ходе осенней призывной кампании на военную службу на Тихоокеанский флот направлено более 2 тысяч граждан. Около одной тысячи новобранцев после обучения в учебном центре ВМФ будут распределены на корабли ТОФ, сообщает ЕНВ.

Среди молодых людей более 14% имеют высшее профессиональное образование, около 30%  среднее профессиональное, остальные призывники  получили среднее образование. Один житель Приморского края будет проходить службу в научной роте.

Подавляющее число новобранцев до призыва успели поработать на различных производствах или проходили обучение.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершилась 31 декабря 2016 года.

Метки: ТОФ

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