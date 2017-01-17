В Артеме задержаны "черные риэлторы"

Следователями СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, сообщает ЕНВ.

По версии следствия, в период времени с марта по октябрь 2016 года в городе Артеме подозреваемый при содействии бывшего работника администрации Артемовского городского округа путем обмана завладел двухкомнатной квартирой гражданина.

Квартира была выделена ему администрацией города, как лицу, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, в связи с тем, что его квартира ранее уничтожена пожаром. В результате преступных действий подозреваемых потерпевший фактически не получил ни квартиры, ни денег в размере 3 млн. рублей (стоимость квартиры).

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих подозреваемых.