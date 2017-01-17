Зачем "Алросе" алмазный кластер во Владивостоке ?

Для "Алросы" 2016 год был богат на события: открытие центра во Владивостоке, приватизация 10,9% акций, отмена экспортной пошлины, сообщает ЕНВ со ссылкой на Forbes.

Белое трехэтажное здание на северной окраине Москвы по адресу ул. Смольная, 12, в стиле модернизма с виду напоминает большой советский дом культуры. В советские годы в здании на Смольной располагалось производство московского гранильного завода "Кристалл", а сейчас помещение принадлежит ОАО "Алмазный мир" (52,37% — у Росимущества, остальное — у "Алросы" и нескольких миноритариев). В 2002 году под крышу "Алмазного мира" перебрались Гохран, Центральная акцизная таможня, Пробирная палата и таможенный брокер ТБСС. До последнего времени оформить ввоз и вывоз всех видов драгоценных камней и металлов, пройти госконтроль можно было исключительно здесь.

В сентябре 2016-го заработал еще один спецпост — на Дальнем Востоке. "Владивосток логичнее вписывается в структуру торговых отношений между Якутией (центр добычи "Алросы". — трутн) и Китаем, чем, например, Антверпен", — заявил в сентябре вице-премьер Юрий Трутнев на открытии алмазной биржи во Владивостоке. Трутнев, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, имеет "наивысшее влияние" в "Алросе", рассказывают источники, близкие к акционерам компании. Каждый понедельник президент "Алросы" Андрей Жарков, вступивший в должность в апреле 2015-го, докладывает Трутневу о состоянии дел.

Для компании 2016 год был особенно богат на события: открылся алмазный центр во Владивостоке, прошла приватизация 10,9% акций, была отменена экспортная пошлина на алмазы, готовились совместные проекты в Африке.

Идею развития алмазного кластера в Приморье приписывают Трутневу. Но занимается проектом ТБСС — тот же таможенный брокер, что оформляет алмазы на Смольной, именно ему принадлежит ООО "Евразийский алмазный центр". Компания будет сдавать резидентам кластера площади в аренду, заниматься перевозками, таможенным оформлением и хранением ценных грузов, пояснил гендиректор Евразийского алмазного центра Евгений Сачков.

Через ТБСС проходит практически весь экспортный поток алмазов, говорит эксперт отраслевого агентства Rough & Polished Сергей Горяинов. Исторически "Алроса". Стоимость услуг ТБСС не превышает 100 млн рублей в год. Выручка ТБСС за 2015 год составила 1,18 млрд рублей, чистая прибыль — 405 млн рублей, следует из данных СПАРК.

ТБСС в 1990-х годах учредили выходцы из государственной спецсвязи, аббревиатура в названии компании расшифровывается как "Таможенный брокер спецсвязи". По данным СПАРК, соучредителем ТБСС в 2002 году был Михаил Полетаев, полный тезка которого в конце 1990-х работал первым заместителем начальника Главного центра специальной связи (ГЦСС), а в 2007 году был и. о. начальника ГЦСС. Нынешний основной владелец ТБСС Сергей Хирьяков также выходец из спецсвязи, рассказывают двое его знакомых. В 1999 году якутское информагентство ЯСИА называло Сергея Хирьякова заместителем начальника ГЦСС по международным отношениям и таможенным операциям.

ТБСС выполняет свою функцию четко, свидетельствует один из участников алмазного рынка: "В тот же день, как (в ТБСС) уходит товар, я получаю документы". Услуги ТБСС обходятся не дороже $2500 на $1 млн стоимости товара (0,25%), отмечает он. ТБСС — один из старейших и крупнейших брокеров, но не единственный, отмечает президент ювелирной компании "Алмаз-холдинг" Флун Гумеров.

Конкурентное преимущество ТБСС дала прописка в "Алмазном мире". Процедуры госконтроля фактически проходят на территории ТБСС, поэтому ценности в обязательном порядке помещаются на склады брокера. Таким образом, брокер может влиять на время оформления грузов и затягивать его, если этот груз везет конкурент, сетует менеджер компании, занимающейся перевозкой драгоценностей. По сути, альтернативы ТБСС нет, ведь его склад — единственное место, где присутствуют контролеры Гохрана (осуществляет госконтроль за оборотом алмазов), объясняет один из конкурентов брокера. Во всем мире таможенными брокерами выступают мировые перевозчики драгоценностей: Brink’s, Malca-Amit, Ferrari. ТБСС же занимается только таможенным оформлением, а для перевозки привлекает сторонние компании. "Это откровенный фарс", — считает президент алмазодобывающего холдинга African Mining Company (AMC) Олег Ханукаев.

Такой подход соответствует мировой практике, отмечает в интервью Forbes руководитель Гохрана Андрей Юрин, например, по аналогичной схеме реализован алмазный центр в Антверпене. Основной владелец ТБСС Хирьяков хорошо знаком с первым заместителем Юрина Андреем Кутеповым, который курирует в Гохране таможню, отмечает его знакомый.

"Алмазный мир" стал прообразом алмазного центра во Владивостоке, говорит представитель "Алросы". Для Минфина появление ТБСС на спецпосту Владивостока стало неожиданностью. "Мы не принимали участия в принятии этого решения, но раз никаких нарушений нет, то пускай", — говорит в интервью Forbes замминистра финансов Алексей Моисеев. ТБСС и "Алроса" договорились об этом после совещания у вице-премьера Трутнева, ответила пресс-служба алмазной компании.

Создание алмазного кластера во Владивостоке наделало много шума, констатирует Ханукаев: "Эта красивая история позволила "Алросе" пролоббировать изменения в законодательство". К моменту открытия второго спецпоста по таможенному оформлению вывоза алмазов российские власти сняли ограничения на экспорт крупных алмазов и по договоренности с ВТО отменили экспортную пошлину. "Поражает скорость, с какой принимаются решения", — признает один из участников рынка. По словам собеседника Forbes, они давно зрели в "Алросе", но "реализовались максимально быстро и все сразу". Экспорт алмазов сильно упростился, констатирует Ханукаев.

"Наша цель — увеличить прямую реализацию в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона минимум в два-три раза", — рассказал президент "Алросы" Андрей Жарков. В 2015 году продажи в Китай и Индию принесли "Алросе" 44 млрд рублей, или 20% выручки, следует из МСФО компании. Законодательные инициативы позволят "Алросе" нарастить экспорт алмазов на 20–25%, или примерно на $1 млрд, прогнозирует Ханукаев.

Почти 70% мирового рынка бриллиантов занимают индийские производители. Зачастую они продают ограненные камни на 20–25% дешевле рынка, рассказывает гендиректор смоленского завода "Кристалл" Максим Шкадов: "Им нужны наличные, чтобы закрыть кредит и получить следующий. Иначе им грозит банкротство". И первым резидентом алмазного кластера во Владивостоке стала индийская гранильная компания Shree Ramkrishna Export Private. Индийская группа KGK Diamonds заявила о планах инвестировать до $8 млн в новое производство во Владивостоке. Иностранцы организуют переработку в России только ради льготного доступа к сырью, уверен вице-президент Российской ассоциации производителей бриллиантов Арарат Эвоян. KGK уже попросила у "Алросы" заключить пятилетний контракт (сейчас максимум — три года) и увеличить объем продаваемого сырья. Группа ежегодно закупает у "Алросы" алмазов на $200 млн. В список долгосрочных клиентов "Алросы" входят сразу три компании группы KGK. Так же широко среди клиентов "Алросы" представлены структуры израильского миллиардера Льва Леваева.

В 2016 году Леваев с состоянием $1 млрд вошел в мировой рейтинг Forbes и занял 15-е место в израильском списке. На сайте LLD Diamonds, управляющей алмазными проектами Леваева, миллиардера называют "алмазным королем", а саму компанию — крупнейшим в мире частным производителем бриллиантов. Компания также указывает, что Леваев "сделал себе имя на том, что потеснил алмазный картель De Beers, самостоятельно заключая сделки с алмазодобывающими странами, такими как Россия и Ангола".

Алмазный центр во Владивостоке открыл Леваеву еще один путь к сырью "Алросы". LLD Diamonds стал крупнейшим покупателем на первом аукционе алмазной биржи, скупив почти половину алмазов. Аукционы на площадке Евразийского алмазного центра станут регулярными, говорил Жарков. Знакомство Леваева с Трутневым никак не повлияло на взаимоотношения с "Алросой", а на аукционах нельзя выстроить постоянный бизнес, сказал Forbes гендиректор "Руиз Даймондс" Валерий Морозов.