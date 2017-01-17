Минздрав разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно

В подготовленном законопроекте о телемедицине специалисты постарались учесть существующее положение вещей и минимизировать возможные риски
Врачи смогут ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно. Это следует из законопроекта о телемедицине, направленного Минздравом в правительство в декабре 2016 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на РБК.
Минздрав вместе с экспертами по информационным технологиям доработал законопроект о телемедицине — оказании медицинской помощи через интернет и другие средства связи. Министерство согласовало его с заинтересованными ведомствами и внесло в правительство.
В документе, Минздрав прописал возможность дистанционных приемов у врачей, во время которых медицинские работники смогут устанавливать диагноз и назначать лечение дистанционно. Последняя версия документа также разрешает удаленно выписывать электронные рецепты, в том числе на наркотические и психотропные вещества.
Пока ведомство не прописало порядок проведения консультаций и не уточнило, при каких заболеваниях применять телемедицину можно, а при каких нет. Также еще неизвестно, с помощью, каких платформ будет происходить общение врача и пациента. Минздрав отдельно разработает порядок проведения телемедицинских консультаций.
Предыдущая версия документа была менее радикальной. "Консультации между врачом и пациентом ограничивались разговорами о профилактике и возможности приглашения пациента на прием. Врач не мог давать какие-либо рекомендации по лечению или назначению лекарств", — пояснил член Экспертного совета при правительстве Владимир Гурдус. В таком виде документ не решал задачу повышения доступности медицинской помощи, уточнил он.
Рынок телемедицинских услуг развит в США. Основные игроки на рынке — специализированные компании Teladoc, MDLive, Amwell и Doctor on demand, сообщается в исследовании, проведенном Teladoc в октябре 2016 года. В 2015 году через эти сервисы было совершено почти 900 тыс. консультаций. В 2015 году Teladoc заработала $77,4 млн, а в 2016 году — около $122 млн. Использование телемедицины для мониторинга больных сахарным диабетом в США снизило частоту госпитализаций и амбулаторных визитов таких пациентов на 58%, сообщается в исследованиях компании WellDos DiabetsManager.
Дистанционный способ общения с пациентом не снимает с медицинского работника ответственности за врачебные ошибки и нанесение ущерба здоровью больного, уверен Гурдус. "Оказание медицинской помощи онлайн и офлайн не может отличаться юридически. И в том и в другом случае идет сбор анамнеза, заполнение медицинской документации и выписка рецепта. Только врач может решить, достаточно ли ему полученной на приеме информации или требуется дополнительное обследование", — рассказал он.
Еще в первой редакции закона было предусмотрено утверждение порядка выписки электронных рецептов и подписи электронного согласия, поэтому после подготовки всех необходимых подзаконных документов не стоит опасаться медицинских ошибок при дистанционном консультировании в большей степени, чем во время приема у врача, подчеркнул Гурдус.
Министерству необходимо прописать процедуру упрощенной идентификации врача и пациента, определить требования к оператору телемедицинских систем, обеспечивающему возможность дистанционной консультации, заметил заместитель директора по правовым вопросам и инициативам Фонда развития интернет-инициатив Искендер Нурбеков. Это поможет решить вопрос с ответственностью медработников.
|
Тестовый режим дистанционных консультаций запустила в России сеть клиник "Доктор рядом". Директор по развитию компании Денис Швецов рассказал РБК, что из-за отсутствия закона о телемедицине врачи не могут оказывать полноценную медицинскую помощь, а сама услуга бесплатная. С начала декабря сеть провела около 200 консультаций. Услуги телемедицины оказывает и Европейский медицинский центр. На его сайте пациентам предлагается пообщаться со специалистом через Skype за 9 тыс. руб.
В клинике "Невро-мед" дистанционное консультирование стоит от 2 тыс. до 15 тыс. руб. В 2018 году телемедицинские технологии смогут внедрить 25% государственных медицинских организаций, полагают авторы "дорожной карты" внедрения телемедицины, разработанной подгруппой "Интернет+медицина" при администрации президента. Тарифы для дистанционных медицинских услуг будут разработаны в третьем квартале 2017 года, прогнозируют они.
Работа над проектом закона будет продолжаться, рассказал Гурдус. Экспертный совет при правительстве направил в департамент информационных технологий и связи правительства замечания по документу. Их авторы просят более подробно описать способы идентификации врачей и пациентов, включить в закон основания для закупки специального оборудования государственными учреждениями здравоохранения и дать четкие требования к оператору медицинских услуг. Но, несмотря на замечания, документ готов к внесению в Госдуму, уверен он. "Динамика обсуждения вопросов, связанных с созданием законодательных рамок для телемедицины, и конструктивная позиция Минздрава позволяют рассчитывать на принятие закона до конца весенней сессии", — заметила представитель "Яндекса" Анна Иванова-Голицина.
Дистанционные консультации врачей — адекватная мера для улучшения доступности медицинской помощи, заметил член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Главное — разграничить, в каких случаях телемедицину применять можно, а в каких лучше обратиться к врачу лично или вызвать скорую помощь.
Метки: Минздрав