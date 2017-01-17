Самая маленькая ракета-носитель в мире ушла на дно Японского моря

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) произвело запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4. Но по причине неполадок в системе связи специалистам JAXA в воскресенье не удалось вывести на орбиту спутник на экспериментальной ракете-носителе, сообщает ЕНВ.

Ракета-носитель SS-520, являющаяся одной из самых маленьких из способных выводить на орбиту искусственные спутники, была запущена в воскресенье в 8:33 утра с космодрома Утиноура в юго-западной японской префектуре Кагосима.

В заявлении JAXA говорится, что старт второй ступени был прерван после обнаружения неполадки в системе связи и прекращения поступления данных о состоянии ракеты.

Согласно данным JAXA, ракета-носитель с полезной нагрузкой упала в Тихом океане у побережья Утиноура.

Изначально запуск ракеты-носителя был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Отметим, что ракета-носитель была разработана учеными Университета Токио. Ракета-носитель действительно была очень миниатюрной: её длина составляет всего 9,5 метра, диаметр — 52 сантиметра, вес — 2,6 тонны. Спутник TRICOM1, который ей предстояло вывести на орбиту, тоже был небольшой, весил он немногим больше трёх килограмм при высоте в 35 сантиметров. Запуск обошёлся Японскому аэрокосмическому агентству примерно в 3,5 миллиона долларов.