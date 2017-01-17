За 2016 год в Приморье выявлено более 260 тысяч нарушений ПДД

За год в Приморском крае с помощью фоторадаров выявлено более 260 тысяч нарушений Правил дорожного движения, сообщает ЕНВ.

В настоящее время практически на всех краевых дорогах, на Золотом и Русском мостах действуют 49 рубежей с установленными комплексами "Кордон" и "Крис-С". В 2017 году их число будет увеличено до 65. Мероприятия по расширению сети автоматической фиксации нарушений ПДД проводятся с целью снижения аварийности на дорогах региона.

В 2016 году на дорогах Приморья зарегистрировано на 9,4% меньше дорожно-транспортных происшествий, чем за аналогичный период 2015 года, число погибших снизилось более чем на 19%, а пострадавших – на 7%. Всего в указанный период в регионе произошло 3007 ДТП, в результате которых 243 человека погибли, 3814 – получили травмы различной степени тяжести.

Несоблюдение скоростного режима, которое на протяжении многих лет являлось одним из лидирующих нарушений, сопутствующих ДТП с тяжкими последствиями, в 2016 году ушло на второй план, составив лишь 2% от общего числа нарушений. Аварийность из-за превышения установленной скорости движения сократилась более чем в 2 раза, составив 55 ДТП в 2016 году против 118 в 2015 году. Снижению автомобильных аварий способствовала, в том числе, установка радарных комплексов на автодорогах края.

В 2016 году с помощью фоторадаров выявлено более 260 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Выписано штрафов на общую сумму свыше 117 миллионов рублей.